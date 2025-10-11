Ex-dançarina do Faustão recebe medida protetiva após ataque da mãe





A ex-dançarina do Faustão Pablinny Faleiro Pedersoli, de 26 anos, foi atacada com uma faca pela própria mãe, de 65 anos, em Lambari, Minas Gerais. O incidente ocorreu em 1º de outubro e foi registrado por Pablinny em vídeo divulgado nas redes sociais. Na gravação, ela afirmou: "Ó, ela tá com a faca, se machucando pra depois falar que sou eu. Esse é o nível de doença."

Após o ataque, a Justiça concedeu uma medida protetiva em favor de Pablinny. A mãe foi retirada de casa e está sendo acompanhada por autoridades de saúde locais. A ex-dançarina também possui uma medida protetiva contra um irmão, devido a episódios anteriores de violência.

Apesar da medida protetiva, Pablinny ainda reside na mesma casa que a mãe, enfrentando vulnerabilidade financeira. Ela relatou: "Estou numa extrema vulnerabilidade financeira e não tenho pra onde ir." Além disso, enfrenta dificuldades de saúde devido ao ferimento no rosto.

A equipe jurídica de Pablinny está monitorando ataques nas redes sociais e buscando apoio adicional. Eles afirmam que a jovem foi vítima de agressões e que expôs o caso após buscar ajuda local sem sucesso.