Em entrevista ao jornal Extra, o artista detalhou os motivos pelo qual havia decidido realizar um afastamento das telinhas - (crédito: Reprodução/Globo - Instagram)

Alex Gomes, que ficou conhecido por interpretar TDB em Malhação (2004), está de volta às atividades, e passou a integrar o elenco da quinta temporada da série Arcanjo Renegado, do Globoplay.

Em entrevista ao jornal Extra, o artista detalhou os motivos pelo qual havia decidido realizar um afastamento das telinhas. De lá pra cá, ele se dedicou entre a vida artística e o comando de uma empresa de transporte executivo de luxo criada com sua mulher.

"Eu me afastei da carreira artística porque a rotina é muito inconstante. Quando resolvemos ter um filho, criamos a empresa para ter uma renda que não dependesse de um contrato", detalhou o ex-galã de Malhação. Além da série do Globoplay, Alex Gomes também no elenco da peça Zero Grau.

Leia também: 4 lançamentos da Netflix para a semana de 13 a 19 de outubro

"Estava com saudades dessa movimentação de câmeras, de tanta gente trabalhando junta. Voltei para a arte porque eu nunca saí dela, na verdade. Eu amo atuar, amo dar vida a outros personagens", celebrou o ator e empresário.

O post Lembra dele? Ex-galã de ‘Malhação’ fala sobre volta à TV após pausa na carreira foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.