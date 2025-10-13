Gracyanne e Belo são citados em ação criminal pelo Ministério Público

Gracyanne Barbosa e Belo são citados em ação criminal pelo Ministério Público - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Gracyanne Barbosa e Belo foram citados em uma ação criminal, mesmo após mais de um ano após terem oficializado o fim do casamento, em que ficaram juntos por 16 anos.

Para quem não sabe, o ex-casal e Nelson Trajano de Ataíde foram denunciados pelo Ministério Público em julho de 2024. O motivo é uma apropriação indébita, com pena de reclusão que pode chegar a quatros anos. O caso teve início após os três réus terem, supostamente, se apropriado de itens durante um contrato de locação.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o ex-casal foi alvo de pedidos sucessivos de citação pessoal para responder à acusação do órgão público, pela prática do suposto crime.

O MPRJ solicitou e conseguiu que Belo e Gracyanne fossem citados por edital para responder à acusação criminal, após terem sido apresentados endereços na ação como sendo aqueles em que os ex-casal poderia ser encontrado. Em caso de não apresentarem defesa, eles poderão confirmar, automaticamente, a veracidade das acusações feitas.

