Gracyanne e Belo são citados em ação criminal pelo Ministério Público

Gracyanne Barbosa e Belo foram citados em uma ação criminal, mesmo após mais de um ano após terem oficializado o fim do casamento, em que ficaram juntos por 16 anos.
Para quem não sabe, o ex-casal e Nelson Trajano de Ataíde foram denunciados pelo Ministério Público em julho de 2024. O motivo é uma apropriação indébita, com pena de reclusão que pode chegar a quatros anos. O caso teve início após os três réus terem, supostamente, se apropriado de itens durante um contrato de locação.
Leia também: Ana Castela faz gesto malcriado ao beijar Zé Felipe na TV
Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o ex-casal foi alvo de pedidos sucessivos de citação pessoal para responder à acusação do órgão público, pela prática do suposto crime.
O MPRJ solicitou e conseguiu que Belo e Gracyanne fossem citados por edital para responder à acusação criminal, após terem sido apresentados endereços na ação como sendo aqueles em que os ex-casal poderia ser encontrado. Em caso de não apresentarem defesa, eles poderão confirmar, automaticamente, a veracidade das acusações feitas.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Diversão e Arte Após término, IZA e Yuri Lima comemoram juntos 1 ano da filha Nala
- Diversão e Arte Manuela Dias responde se Odete Roitman pode estar viva em Vale Tudo
- Diversão e Arte BGS 2025: Ghost of Yotei guia fãs em jornada da PlayStation
- Diversão e Arte BGS 2025: Hideo Kojima comenta avanços técnicos em 'Death Stranding 2'
- Diversão e Arte Em celibato, Bruna Surfistinha se defende de críticas
- Diversão e Arte Diane Keaton: atores celebram legado da atriz; veja homenagens