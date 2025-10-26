Ignácio de Loyola Brandão ganha documentário revelador sobre sua vida e obra

Medo, agonia e solidão podem até ter enriquecido a literatura do influente escritor Ignácio de Loyola Brandão, que, aos 89 anos, ganhou do filho André, diretor de cinema estreante e fotógrafo, um retrato na telona no qual se destaca seu aspecto "solar". O documentário Não sei viver sem palavras (na programação da 49ª Mostra de SP), pelo que conta André, "não tem nem saudosismo, nem nostalgia". "Retratamos o desejo do passado como uma força presente, constitutiva, viva. Quase indígena, talvez. Mas sem nenhum apego de se ficar preso ao passado. Pelo contrário, o filme busca trazer à tona uma inquietude e um amor por estar vivo que acompanham meu pai", descreve.

André Brandão destaca que uma das últimas frases do filme é 'quero viver'. E foi nesse afã que Ignácio de Loyola estabeleceu na obra conexões com a atualidade de temas como autoritarismo e colapso climático, num quadro esmiuçado pelo filho: "Integrando sua obra, na base da sutileza, ainda há a confusão entre realidade e ficção". "Talvez o filme seja uma tentativa de encontrar palavras e imagens que sintetizem a vida e a obra dele. Não sei se consigo atrelar imagens específicas à literatura do meu pai como um todo. Penso em elementos, sagacidade, perplexidade, fantasia, entre outras coisas. Num primeiro momento do filme, acho que imagens e palavras nasceram junto. Só agora me dei conta de que esse filme, de fato, nasceu junto com o meu nascimento", pontua André, inspiração para texto do pai, quando do nascimento. "Meu pai escreveu, nos dias em que acompanhou minha mãe no quarto da maternidade, o conto A montanha mágica — O nascimento de André; nele, refletia sobre o nascimento, a vida, a morte e o cinema!", conta.

Mesmo que fale "bem mais de livros" com o pai, o cinema é ponte, para André, que diverte-se: "Meu pai só começou a escrever críticas de filmes para ter a credencial do cinema e poder ver todos as produções que quisesse". Recentemente, muitos dos livros de Loyola estão licenciados para produtoras e diretores, que estão trabalhando em projetos. "O Zero (com o diretor Eugênio Puppo empenhadíssimo), Não verás país nenhum, Dentes ao sol, O beijo não vem da boca e Os olhos cegos dos cavalos loucos estão licenciados. O Dentes ao sol (que terá Ignácio como corroteirista) e o O beijo não vem da boca foram licenciados pelo José Eduardo Belmonte. Os olhos cegos... envolverá Viviane Mendonça e André Godoi, dispostos a criar um universo adulto para o texto infantil. O cinema tem estado próximo, tem feito parte da vida dele — isso o deixa feliz", diz André.

Uma alquimia fílmica encerrou a experiência do documentário. "Um elemento importante da construção do filme sempre foi juntar materiais bastante distintos e construir uma relação entre a vida dele, a obra (extensa e fragmentada) dele, a história do Brasil e do mundo, um certo zeitgeist (ele nasceu em 1936, foram muitas as mudanças que ele acompanhou e esteve perto), e a nossa relação mais íntima, que foi um dos últimos elementos que acertamos. Tivemos a percepção desde o início de que se tratava de um filme de cacos, tanto de textos quanto de imagens", demarca o fotógrafo.

Na feitura do documentário, a equipe não teve sucesso em resgatar o vídeo comemorativo em que Ignácio respondia como "se sentia" ao fazer 80 anos. "Ele olha para a câmera, bem de perto, e com um olhar adolescente, os olhos brilhando, vivos, fala sobre o tanto que ainda tem por fazer. Foi emocionante, uma cena que acabou não entrando no filme", lamenta. Nisso, André perseguiu imprimir na nova fita "a inquietude, o assombro e a perplexidade encantada" emanadas pelo pai. Não é só o conteúdo das obras que estabelecem o lado "revolucionário" evocado por Ignácio. "É algo presente na enorme quantidade de depoimentos de pessoas que foram profundamente afetadas pelos seus livros", entrega.