Juliana Bonde dá empinadinha no meio da floresta e calcinha desaparece

Não é de hoje que a cantora Juliana Bonde causa nas redes sociais com suas fotos ousadas e brincadeiras de dupla sentido. Recentemente, a musa do Bonde do Forró compartilhou um clique no meio do mato e deu o que falar na internet.

A artista apareceu toda sexy em uma estrada de terra no meio da floresta. No local, Juliana Bonde deu uma empinadinha atrevida e sua calcinha acabou desaparecendo dentro do bumbum grandão.

"Está vendo?"

Na legenda da publicação, a vocalista do Bonde do Forró interagiu com seus fãs e admiradores: "De onde você está vendo essa foto?", quis saber a beldade, que já fez revelações pra lá de picantes nas redes sociais.

Nos comentários do post, os seguidores da famosa deixaram suas mensagens: "Eu estou vendo de meu celular", disparou um rapaz. "Eu, do sofá. Meu namorado não tá vendo, porque eu tapei os olhos dele com a mão", brincou uma seguidora. "Diretamente do meu banho", afirmou mais um fã safadinho.