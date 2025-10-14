InícioDiversão e Arte
Obituário

Morre Felipe Selau, ex-ator da novela Malhação, aos 30 anos

Priscila Back, irmã, confirmou o falecimento nesta terça (14)

Entre 2013 e 2014, Felipe atuou na novela Malhação interpretando o personagem Paulo Tiago - (crédito: Reprodução Instagram)
Entre 2013 e 2014, Felipe atuou na novela Malhação interpretando o personagem Paulo Tiago - (crédito: Reprodução Instagram)

O ator Felipe Back Selau, de 30 anos, foi encontrado morto no apartamento em que morava, em São Paulo, nesta terça-feira (14/10). A informação foi confirmada pela irmã, Priscila Back, jogadora de futebol do Cruzeiro. 

Segundo Priscila, o corpo do ator foi encontrado após um amigo notar o sumiço de Felipe e ir até o apartamento, onde teve de pedir ajuda a um chaveiro. Pessoas próximas afirmam que tiveram dificuldades em entrar em contato com ele nos últimos dias.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Entre 2013 e 2014, o artista atuou na novela Malhação interpretando o personagem Paulo Tiago.  Atualmente, ele trabalhava como produtor executivo da empresa Chilli Beans.

O Correio entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) para obter mais detalhes sobre a investigação. Em caso de resposta, essa reportagem será atualizada. 

 

Saiba Mais


 

  • Google Discover Icon

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 14/10/2025 22:01
SIGA
x