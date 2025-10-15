Prêmio Platino de audiovisual será ampliado, com inclusão de categorias

Prêmios Platino: o produtor de Ainda estou aqui, Rodrigo Teixeira, e a atriz Valentina Herszage, a personagem Vera do filme - (crédito: Juan Bezos / Divulgação)

Quase meio ano depois do brilho cinema nacional, com o resultado nas conquistas do longa Ainda estou aqui, na 12ª edição dos prêmios Platino, a organização do evento, que alinha 23 outros países junto com Brasil e Portugal, promove mudanças inclusivas.

A maior honraria no cinema ibero-americano e espanhol, que rendeu títulos de melhor filme ibero-americano, melhor atriz e melhor direção para Ainda estou aqui, além de premiar a série brasileira Senna, contemplará na edição de 9 de maio de 2026 prêmios

de vestuário, efeitos especiais e maquiagem. O segmento de séries acolherá nove novas categorias, entre as quais melhor série de longa duração (superior a 26 capítulos), música original e edição.

Com patrocinadores como Egeda (Entidade Gestora de Direitos dos Produtores Audiovisuais) e Fipca (Federação Ibero-Americana de Produtores de Cinema e Audiovisual), o evento, em 2026, será sediado na mexicana área conhecida por Riviera Maya (local turístico, banhado pelo Mar do Caribe) Espanha, Panamá e Uruguai, anteriormente, já sediaram a festa do cinema internacional. Apesar da inclusão de 12 novas categorias, o formato televisivo da solenidade de premiação será mais dinâmico, uma vez que vários premiados serão conhecidos ao longo de meses, em eventos paralelos. Ao todo, serão 36 prêmios para produções audiovisuais ibero-americanas.