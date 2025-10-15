Messi ignora Yamal e inclui brasileiro em lista das dez maiores promessas do futebol

Entre os nomes, está o de Andrey Santos, volante que atualmente defende as cores do Chelsea, da Inglaterra - (crédito: Foto: Alex Grimm/Getty Images)

Como parte de uma campanha com sua patrocinadora de materiais esportivos, Lionel Messi revelou, na sua visão, quais são os dez jogadores mais promissores do mundo do futebol na atualidade. Assim, o craque selecionou dez jovens do futebol mundial (feminino e masculino) que ganharam uma chuteira especial.

Entre os nomes, está o de Andrey Santos, volante que atualmente defende as cores do Chelsea, da Inglaterra. Revelado nas divisões de base do Vasco, o brasileiro entrou na lista e chamou a atenção do argentino.



Vale lembrar que o jogador esteve no elenco dos Blues, que conquistaram o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, no meio do ano, e já esteve entre os convocados do técnico Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira.





Por outro lado, Messi não selecionou um dos nomes mais comentados da atualidade: Lamine Yamal, do Barcelona. O espanhol tem se destacado com a camisa da equipe catalã e de sua seleção ,sobretudo no título da Eurocopa, no ano passado. Ele também foi vencedor do Troféu Kopa, que premia o melhor jovem do mundo e ficou com a segunda colocação na Bola de Ouro.

Por fim, quem está na frente é Nico Paz, meia formado na base do Real Madrid e atualmente no Como, da Itália. O jogador defende as cores da seleção argentina e é o único que já atuou com Lionel no ranking.

Confira o ranking de Messi

1 – Nico Paz (Como/Argentina)

2 – Kendry Páez (Strasbourg/Chelsea/Equador)

3 – Rio Ngumoha (Liverpool/Inglaterra)

4 – Mohamed Kader Meite (Rennes/França)

5 – Clara Serrajordi (Barcelona/Espanha feminina)

6 – Brajan Gruda (Brighton/Alemanha)

7 – Mika Godts (Ajax/Bélgica)

8 – Andrey Santos (Chelsea/Brasil)

9 – Lily Yohannes (Lyon/Estados Unidos feminino)

10 – Rodrigo Mora (Porto/Portugal)