Embaixada da Itália traz filme para Festival Internacional de Cinema LGBT+

A partir desta quinta-feira (16/10), o Cine Brasília será palco da 9ª edição do Festival Internacional de Cinema LGBT+. O festival segue até o dia 22 e exibe 16 produções audiovisuais de diferentes países. A Embaixada da Itália participa do evento, com o curta Siamo Qui (Estamos Aqui), dirigido por Dario Lauritano e produzido pela associação Rain Arcigay Caserta.

Com sessão marcada para o sábado (18/10) às 17h, Siamo Qui acompanha o trabalho de ativistas da associação Rain Arcigay Caserta que ocupam um imóvel em Castel Volturno, ligado à Camorra, e o transformam em um espaço social voltado ao acolhimento e à convivência. A produção mistura depoimentos e imagens documentais para mostrar como o grupo tenta reconstruir laços de pertencimento e solidariedade em um território historicamente marcado pela violência.

Com coordenação geral das embaixadas da Bélgica, Nova Zelândia e Países Baixos, o festival é uma iniciativa de diversas representações diplomáticas, como as embaixadas da Austrália, Canadá, Chile, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Israel, Suécia e Suíça.

Com entrada gratuita, o público poderá assistir a seis documentários e dez filmes de ficção que abordam temas como diversidade, direitos humanos, identidade de gênero, afetividade e o combate à discriminação. Todas as sessões são gratuitas, com filmes em língua original e legendas em português.

Serviço

Siamo Qui

Nesta sábado, a partir das 17h, no Cine Brasília. Entrada gratuita e classificação indicativa livre.