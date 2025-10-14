Na ocasião, o rapaz disse: "Não sou rico, mas posso te dar um jato todo dia" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A cantora Juliana Bonde foi pega de surpresa nas redes sociais após um seguidor oferecer um presente ‘polêmico’ para ela. Na ocasião, o rapaz disse: "Não sou rico, mas posso te dar um jato todo dia". Diante disso, a vocalista do Bonde do Forró respondeu a mensagem do fã e tomou uma atitude.

"Para né, que ninguém dá nada de graça assim pra ninguém. O que você vai querer em troca? Mas eu tenho medo de jato também… Mas se você quiser dar eu aceito ne", disse a musa aos risos.

Ela acrescentou: "Olha eu fico tão feliz que vocês falam que vão me dar as coisas, eu agradeço muito o carinho que vocês tem por mim. Não precisa me dar nada", completou a famosa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Quem são os pais de Juliana Bonde?

A cantora Juliana Bonde, apesar de ser muito ativa nas redes sociais, costuma preservar detalhes sobre sua vida pessoal, principalmente quando se trata da sua família.

Outro dia, no entanto, ela abriu exceção e postou uma foto rara ao lado de seus pais. O clique foi divulgado no Instagram Stories da artista. Na imagem, a vocalista do Bonde do Forró aparece toda sorridente entre seu pai, Ismael, e sua mãe, que nunca teve o nome revelado na mídia.

O post Fã oferece presente polêmico para Juliana Bonde e cantora toma atitude foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.