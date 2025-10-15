BBB 26 promete casas de vidro em todo o país e poder inédito ao público

BBB 26 estreia em janeiro com Tadeu Schmidt no comando e novas dinâmicas envolvendo o público e ex-participantes - (crédito: Globo/Paulo Belote)

Prêmio em dinheiro sempre visível na sala, casas de vidro nas cinco regiões do país e a possibilidade dos confinados serem substituídos são algumas das novidades que o Big Brother Brasil (BBB) 26 trará para o reality. Os conhecidos pipocas e camarotes também conviverão com um terceiro grupo de ex-participantes da casa.

No evento Upfront Globo 2026, promovido nesta segunda-feira (13/10), que as novidades foram detalhadas. A cerimônia foi realizada no auditório do Ibirapuera, em São Paulo, e reuniu estrelas do audiovisual e do mercado.

A nova edição do BBB, prevista para estrear em janeiro de 2026, segue sob apresentação de Tadeu Schmidt. O público terá o poder de substituir qualquer jogador da casa por um participante das casas de vidro. Além disso, um grupo passará por um laboratório para conquistar o Brasil por uma vaga no reality, mas não receberá regalias e enfrentará desafios para provar ser digno da disputa.

O Big Fone aparecerá em três aparelhos, e o público será responsável pela decisão de qual irá tocar e qual mensagem será transmitida. Além da tradicional votação por meio do Gshow, a escolha também poderá ser feita via Globoplay e uma edição especial do Cartola BBB.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Em 2026 vamos fazer um BBB histórico. Gostamos muito de ver quem está com sede de vitória", disse o apresentador no Upfront.