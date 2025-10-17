Referência Galeria de Arte abre curso sobre conservação de obras de arte

O curso Noções de conservação preventiva para acervos pessoais e institucionais, ministrado pela professora Silmara Küster e pela bibliotecária-documentalista Neide Gomes, terá início no dia 25 de outubro. Composto por quatro encontros, o curso tem o objetivo de capacitar os alunos a identificarem os principais agentes de degradação das obras de arte e aprenderem a preservá-lás contra tais agentes.
Proporcionado pela Referência Galeria de Arte, que no ano de 2025 completa 30 anos de criação, as aulas serão abertas para todos os públicos amantes da arte. A cada encontro serão explorados agentes de degradação distintos e os impactos deles nas obras.
Silmara Küster e Neide Gomes são importantes figuras do cenário de preservação artística em Brasília. Neide atua em projetos de extensão e pesquisa na UnB que visam a recuperação de informação e restauração de obras raras e documentação gráfica. Silmara já foi coordenadora do Curso de Museologia da UnB durante dois anos e da Rede de Professores e Pesquisadores do Campo da Museologia, durante mais dois anos.
Serviço
Curso Noções de Conservação preventiva para acervos pessoais e institucionais
Encontros realizados nos dias 29/10,05/11,12/11 e 19/11, das 19h às 21h. Inscrições: R$450, realizadas no site da Referência Galeria de Arte. Necessário possuir formação mínima, nível ensino médio, e ter mais de 16 anos para participar.
*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel
