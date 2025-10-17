Referência Galeria de Arte abre curso sobre conservação de obras de arte

Momento de análise da obra para conservação - (crédito: Divulgação curso Conservação Preventiva para Acervos Pessoais e Institucionais)

O curso Noções de conservação preventiva para acervos pessoais e institucionais, ministrado pela professora Silmara Küster e pela bibliotecária-documentalista Neide Gomes, terá início no dia 25 de outubro. Composto por quatro encontros, o curso tem o objetivo de capacitar os alunos a identificarem os principais agentes de degradação das obras de arte e aprenderem a preservá-lás contra tais agentes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Proporcionado pela Referência Galeria de Arte, que no ano de 2025 completa 30 anos de criação, as aulas serão abertas para todos os públicos amantes da arte. A cada encontro serão explorados agentes de degradação distintos e os impactos deles nas obras.

Silmara Küster e Neide Gomes são importantes figuras do cenário de preservação artística em Brasília. Neide atua em projetos de extensão e pesquisa na UnB que visam a recuperação de informação e restauração de obras raras e documentação gráfica. Silmara já foi coordenadora do Curso de Museologia da UnB durante dois anos e da Rede de Professores e Pesquisadores do Campo da Museologia, durante mais dois anos.





Serviço

Curso Noções de Conservação preventiva para acervos pessoais e institucionais

Encontros realizados nos dias 29/10,05/11,12/11 e 19/11, das 19h às 21h. Inscrições: R$450, realizadas no site da Referência Galeria de Arte. Necessário possuir formação mínima, nível ensino médio, e ter mais de 16 anos para participar.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel



