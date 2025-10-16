Torre de TV vira palco para Café com Samba neste sábado (18/10)

O Café com Samba nasceu da ideia de levar música e diversidade para os pontos turísticos de Brasília. Neste sábado (18/10), o projeto celebra 10 anos de história com uma programação que reúne samba, dança e cultura na feira da Torre de TV, a partir das 9h.

Iniciado em 2015, o Café com Samba surgiu com o propósito de espalhar a arte ocupando espaços públicos e integrando os moradores, turistas e artistas da capital. A comemoração de 10 anos do projeto será realizada na Feira da Torre, onde a música, o artesanato e a culinária se juntam para celebrar a diversidade cultural brasileira.

A organização do evento reforça a importância de unir cultura com o turismo e valorizar a arte local. Segundo a Expressão Cultural, que realiza o evento, o projeto celebra a alma da cidade e o encontro entre culturas em uma Brasília que é o centro geográfico e simbólico do país, um lugar onde o Brasil se encontra.

Programação:

9h - DJ Fagner

10h – Café com Samba e convidados

12h – Intervalo: DJ Fagner

13h – Café com Samba e convidados

15h – Encerramento





Serviço

10 anos do Café com Samba

No próximo sábado, 18/10, a partir das 9h, na feira da Torre de Tv. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre