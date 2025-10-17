Quem matou Odete Roitman? Veja lista de suspeitos

A morte de Odete Roitman tem gerado a curiosidade dos fãs da novela, nesta sexta-feira, o Brasil descobrirá quem é o assassino da vilã - (crédito: Reprodução de vídeo TV Globo )

Nas últimas semanas o mistério de quem matou Odete Roitman tem sido um dos assuntos mais debatidos entre os brasileiros. A vilã de Vale Tudo, interpretada pela atriz Débora Bloch, foi assassinada no capítulo 163 do remake da novela, que foi exibido pela TV Globo em 6 de outubro.

A trama dirigida por Manuela Dias conquistou os fãs da mesma forma que na versão original, que foi ao ar em 1989, fomentando a curiosidade sobre quem teria assassinado a emblemática personagem. Na edição antiga, a responsável pela morte foi Leila, mulher do rival de Odete, Marco Aurélio, na época interpretada por Cássia Kis.

Desta vez, foram gravadas cenas diferentes com os cinco principais suspeitos de terem cometido o crime, para garantir o sigilo. As versões foram gravadas no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O mistério chega ao fim no último capítulo da novela, que será exibido nesta sexta-feira (17/10).

Confira os principais suspeitos

Maria de Fátima

A personagem vivida por Bella Campos, filha de Raquel (personagem principal), tinha como motivação para matar Odete o fato de os interesses de Maria de Fátima terem entrado em conflito com a bilionária da família Roitman.

César

César é um personagem com um ar interesseiro e vigarista, sempre tentando obter vantagem financeira sobre os outros. O golpista vivido por Cauã Reymond acabou se casando com Odete, mas foi surpreendido com a notícia de que só teria acesso a parte da fortuna da vilã após a morte.

Celina

A irmã de Odete Roitman, Celina, interpretada por Malu Galli, vivia uma rotina conflituosa com a parente. Inicialmente, ela assumiu a culpa do crime, o que gerou a prisão preventiva da personagem



Heleninha

Vivida na nova versão por Paolla Oliveira, Heleninha é filha de Odete e tinha uma vida de conflitos intensos com a mãe. Na trama, a personagem chegou a confessar que estava no hotel no dia do ocorrido e ainda chegou a atirar na direção da mãe, mas não sabia se a bala de fato a havia atingido

Marco Aurélio

O empresário, interpretado por Alexandre Nero, era um dos principais suspeitos na edição de 1988. Marco Aurélio é um antigo rival de Odete e já teve sua morte encomendada pela vilã mais de uma vez. A sede de vingança do personagem faz com que ele seja um forte suspeito.

