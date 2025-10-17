Patrícia Poeta chora ao falar sobre o estado de saúde do filho

Patrícia Poeta comoveu o público do Encontro nesta sexta-feira (17/10) ao revelar, entre lágrimas, que está vivendo um momento delicado em sua vida pessoal. Durante a edição especial do programa, em que foi homenageada pelos 25 anos de carreira, a apresentadora contou que seu filho, Felipe Poeta, de 23 anos, está em tratamento há cerca de dois meses.
“Eu estou emocionada, porque esse momento da minha vida, em termos pessoais, está sendo um dos mais difíceis. Há dois meses, meu filho está se tratando. Então, o que eu queria dizer para vocês é que vocês são o respiro e a leveza que eu falo sempre. Muito obrigada”, declarou Patrícia, visivelmente abalada.
Segundo informações da revista Quem, a assessoria de imprensa da apresentadora confirmou que Felipe está se recuperando de uma infecção grave, mas não detalhou o tipo ou a causa da enfermidade.
Felipe Poeta é produtor musical e DJ. Fruto do antigo casamento da apresentadora com o diretor da Globo Amauri Soares, ele tem se dedicado à carreira artística desde a adolescência. O momento de vulnerabilidade de Patrícia Poeta gerou grande comoção entre os telespectadores e nas redes sociais.
