Whindersson Nunes desabafa depois de companhia aérea quebrar violão em viagem

O influenciador Whindersson Nunes usou as redes sociais, nesta segunda-feira, 20, para relatar que teve o violão quebrado durante uma viagem de avião. O comediante não informou qual é companhia aérea responsável pelo voo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Vamos falar sobre a palavra cuidado, sobre a palavra carinho, sobre a palavra amor. Esse é um problema que eu tenho passado nas linhas aéreas. A turma fala pra mim 'por que tu não leva mais teus cachorros pra viajar?', se eles fazem isso com coisas as inanimadas", disse Nunes em vídeo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Whindersson mostrou o violão, que teve o braço partido. A capa do instrumento também foi danificada. O humorista afirmou que é a segunda vez que ele passa por isso.

"A minha vontade aqui não é de causar mal a ninguém, nem a demissão de ninguém. Eu sei que todo mundo trabalha, tá todo mundo estressado, tá todo mundo sem saber o que fazer, tá tudo caro, tá tudo difícil, tá difícil manter o amor enquanto faz o trabalho", complementou ele.