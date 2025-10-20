InícioDiversão e Arte
Famosos

Karoline Lima explica motivo de deixar de seguir Virginia Fonseca

Após web apontar Tainá Militão como motivo do unfollow, Karoline afirma que unfollow foi apenas por "reciprocidade"

Karoline Lima explica motivo de deixar de seguir Virginia Fonseca - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Karoline Lima explica motivo de deixar de seguir Virginia Fonseca - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Neste domingo (19), Karoline Lima usou as redes sociais para esclarecer o motivo de ter dado unfollow em Virginia Fonseca no Instagram. A influenciadora garantiu que não houve brigas ou desentendimentos, mas que a decisão foi baseada apenas na "reciprocidade", já que Virginia nunca a seguiu.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Deixa eu falar para vocês sobre isso, porque eu já vi que está saindo nas páginas. Gente, inclusive ontem e anteontem chegou um monte de recebidos da Virgínia aqui em casa, assim como ela sempre fez", explicou Karoline, reforçando que mantém uma boa relação com a empresária. "A gente já se trombou em vários lugares e, todas as vezes, a gente conversa mesmo, um papo superlegal", completou.

Segundo Karoline, seguir ou não Virginia não interfere na amizade. "Ela não tem obrigação nenhuma disso — assim como nunca teve a obrigação de me seguir. E ela nunca me seguiu, eu sempre segui ela. Por isso, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra". A influenciadora também disse que preferiu esperar o assunto esfriar antes de se pronunciar, para evitar especulações.

Nos últimos dias, fãs levantaram rumores sobre a aproximação entre Virginia e Tainá Militão, esposa de Eder Militão, que é pai da filha de Karoline. A proximidade das duas gerou especulações, mas Karoline reforçou que não há problemas entre elas.

 

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 20/10/2025 23:44
SIGA
x