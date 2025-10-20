Filmes de terror para assistir no Halloween

Com o Halloween chegando, instaura-se um clima de suspense e um momento perfeito para mergulhar no universo do terror — seja com clássicos que marcaram gerações ou produções recentes que elevaram o gênero a novos patamares. Entre sustos e suspenses psicológicos, o cinema de horror oferece experiências que vão do medo à reflexão sobre os próprios monstros humanos.
De obras icônicas dos anos 1970 aos grandes sucessos da atualidade, confira filmes para celebrar o Dia das Bruxas com arrepios e boas histórias:
Psicose (1960)
Disponível no Amazon Prime Video e Apple TV
Dirigido por Alfred Hitchcock, o filme revolucionou o suspense psicológico com a história de Norman Bates, inspirado no serial killer Ed Gein. O clássico continua influenciando gerações de cineastas — como a série Monstros, mais recentemente.
O Exorcista (1973)
Disponível no Amazon Prime Video, Apple TV e HBO MAX
Dirigido por William Friedkin, o clássico acompanha uma mãe desesperada ao ver sua filha possuída por uma entidade demoníaca. Com efeitos e atuações marcantes, o filme redefiniu o terror religioso.
Halloween: A Noite do Terror (1978)
Disponível no Globoplay e Apple TV
Michael Myers escapa de um hospital psiquiátrico e retorna à sua cidade natal para espalhar o terror. A trilha sonora icônica e o suspense minimalista de John Carpenter inauguraram o gênero slasher e transformaram Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) em uma heroína lendária.
O Iluminado (1980)
Disponível na HBO Max, Apple TV e Amazon Prime Video
Jack Torrance (Jack Nicholson) aceita cuidar de um hotel isolado nas montanhas e enlouquece sob a influência de forças sobrenaturais. Baseado na obra de Stephen King, o filme de Stanley Kubrick é um estudo sobre loucura, isolamento e terror psicológico.
O Chamado (2002)
Disponível no Telecine, Apple TV e Amazon Prime Video
Uma jornalista investiga uma fita amaldiçoada que mata quem a assiste em sete dias. Com sua mistura de horror japonês e estética norte-americana, o filme se tornou um marco dos anos 2000 e apresentou ao público o ícone Samara.
Invocação do Mal (2013)
Disponível na Netflix e Amazon Prime Video
Baseado nos casos reais de Ed e Lorraine Warren, a franquia de filmes acompanha a investigação de uma família assombrada por forças demoníacas, tornando-se um dos maiores sucessos do terror moderno.
Corra! (2017)
Disponível na Netflix e Apple TV
Um jovem negro visita a família da namorada branca e descobre um segredo macabro. Jordan Peele redefine o terror ao misturar crítica racial e tensão psicológica com maestria, conquistando o Oscar de Melhor Roteiro Original.
Hereditário (2018)
Disponível no Amazon Prime Video e HBO Max
Após a morte da matriarca, uma família mergulha em um pesadelo espiritual e psicológico. Dirigido por Ari Aster, o filme combina trauma, luto e ocultismo em uma narrativa perturbadora.
Midsommar (2019)
Disponível no Amazon Prime Video e Apple TV
Neste terror à luz do dia, um grupo de amigos viaja à Suécia para participar de um festival de verão que esconde rituais pagãos. Visualmente deslumbrante e desconfortante, Ari Aster explora luto, dependência emocional e culto.
A Substância (2024)
Disponível no Mubi e Apple TV
Estrelado por Demi Moore, o filme acompanha uma estrela decadente que usa uma substância rejuvenescedora com efeitos grotescos. Dirigido por Coralie Fargeat, é o primeiro terror dirigido por uma mulher indicado ao Oscar principal, unindo horror corporal e crítica à cultura da juventude eterna.
