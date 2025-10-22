InícioDiversão e Arte
Em dois dias, César Menotti e Fabiano esgotam ingressos para gravação de DVD

‘Memórias III’ será gravado em Brasília no dia 6 de novembro, na Fazenda Churrascada

César Menotti e Fabiano gravam DVD Memórias III em Brasília - (crédito: Divulgação)
César Menotti e Fabiano celebram mais de 20 anos de carreira com o lançamento do DVD Memórias III. Contando com 14 títulos de sucessos da dupla, o projeto será gravado em Brasília, na Fazenda Churrascada, no dia 6 de novembro. Os ingressos esgotaram em menos de 48h.

Memórias III é a continuação de um projeto iniciado em 2014. As edições anteriores foram marcadas pelas regravações de clássicos como Chora peito e Nuvem de lágrimas e pela presença de ídolos da música sertaneja como Zezé di Camargo e Luciano e pela dupla Bruno e Marrone.

A dupla relata que, para a gravação desta terceira edição, quer relembrar as raízes e as referências dentro do sertanejo, por isso escolheu gravar o DVD na fazenda Churrascada, para remeter às próprias origens. 

Serviço

Gravação do DVD ‘Memórias III’

Dia 6 de novembro, às 20h, na Fazenda Churrascada. Ingressos esgotados.




