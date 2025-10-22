Patrícia Poeta ganha colar que foi de Hebe ao vivo do filho da apresentadora - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A apresentadora Patrícia Poeta foi surpreendida com um presente carregado de significado: um colar que pertenceu à eterna diva da televisão brasileira, Hebe Camargo. O mimo foi entregue por Marcello Camargo, filho da saudosa comunicadora, durante sua participação no programa Encontro com Patrícia Poeta, nesta quarta-feira (22).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Emocionada, Patrícia agradeceu o gesto e destacou sua admiração pela loira icônica. "Vou guardar com maior carinho. A sua mãe foi e sempre será minha ídola, viu?", declarou, visivelmente tocada pela lembrança.

Marcello explicou que decidiu abrir o acervo da mãe para que os fãs pudessem levar consigo um pedacinho da história da apresentadora. "Minha mãe tinha essa característica… Ela não gostava de acumular, sempre dava roupas para as sobrinhas e amigos. Tenho certeza que ela está feliz em ver isso acontecer", contou ele.

Leia também: Lore Improta e Léo Santana anunciam que estão à espera do segundo filho

As peças de Hebe Camargo estão disponíveis em um bazar especial realizado em parceria com o Brechó Peça Rara, nos Jardins, em São Paulo. Os preços começam em R$ 49, e parte da arrecadação será destinada a instituições de caridade.