Cinemark promove clássicos e lançamentos do Terror por R$ 13

Para deixar o mês de outubro um pouco mais sinistro, a rede de cinemas Cinemark promove a Temporada do Terror, uma exibição promocional de 11 filmes clássicos do gênero. A partir desta quinta-feira (23/10) até 5 de novembro, as obras estarão disponíveis em salas de cinema por todo o Brasil pelo valor de R$ 13.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Filmes de terror para assistir no Halloween
Voltam para as telonas clássicos como Sexta-feira 13 (1980), O Bebê de Rosemary (1968), Psicose (1960), O Exorcista (1973), Drácula de Bram Stoker (1992) e Tubarão (1975). Entre terrores mais recentes, destacam-se os retornos de IT: A Coisa (2017), Five Nights At Freddy’s - O Pesadelo Sem Fim (2023), ParaNorman (2012) e A Noiva Cadáver (2005).
Os lançamentos O Telefone Preto 2 e o nacional A Própria Carne também entrarão no valor promocional. A produção do Jovem Nerd integrará o desconto entre os dias 3 e 5 de novembro (segunda a quarta-feira).
Confira a programação completa:
Cinemark Pier 21
- 23/10 (quinta-feira): O Telefone Preto 2 (2025)
- 24/10 (sexta-feira): Sexta-Feira 13 (1980)
- 25/10 (sábado): O Bebê de Rosemary (1968) / ParaNorman (2012)
- 26/10 (domingo): Psicose (1960) / Five Nights At Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim (2023)
- 27/10 (segunda-feira): O Exorcista (1973)
- 28/10 (terça-feira): IT: A Coisa (2017)
- 29/10 (quarta-feira): Drácula de Bram Stoker (1992)
- 30/10 a 5/11: Tubarão (1975), A Noiva-Cadáver (2005) e A Própria Carne (2025)
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Cinemark Iguatemi Brasília
- 30/10 (quinta-feira): O Telefone Preto 2 (2025)
- 31/10 (sexta-feira): Sexta-Feira 13 (1980)
- 1/11 (sábado): O Bebê de Rosemary (1968) / ParaNorman (2012)
- 2/11 (domingo): Psicose (1960) / Five Nights At Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim (2023)
- 3/11 (segunda-feira): O Exorcista (1973)
- 4/11 (terça-feira): IT: A Coisa (2017)
- 5/11 (quarta-feira): Drácula de Bram Stoker (1992)
Os ingressos estão disponíveis para compra no site oficial da Cinemark, bem como os horários de cada filme exibido na temporada, e no aplicativo da rede. A pré-venda iniciou em 9 de outubro.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Selena Gomez compartilha desejo de ter filhos
- Diversão e Arte Gracie Abrams se abre sobre a ponte de “That’s So True”
- Diversão e Arte MasterChef Confeitaria: Le Cordon Bleu se manifesta após participante ser acusada de favoritismo
- Diversão e Arte Olivia Rodrigo anuncia que já trabalha em seu terceiro álbum e dá pistas
- Diversão e Arte Louis Tomlinson relembra saída de Zayn do One Direction
- Diversão e Arte Selena Gomez celebra 10 anos de “Revival”: “Me achava uma estrela do rock”