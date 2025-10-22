Cinemark promove clássicos e lançamentos do Terror por R$ 13

O evento acontece de 23/10 a 5/11, com filmes como A Noiva Cadáver, Sexta-Feira 13, O Exorcista, IT: A Coisa e O Telefone Preto 2 - (crédito: Reprodução )

Para deixar o mês de outubro um pouco mais sinistro, a rede de cinemas Cinemark promove a Temporada do Terror, uma exibição promocional de 11 filmes clássicos do gênero. A partir desta quinta-feira (23/10) até 5 de novembro, as obras estarão disponíveis em salas de cinema por todo o Brasil pelo valor de R$ 13.

Voltam para as telonas clássicos como Sexta-feira 13 (1980), O Bebê de Rosemary (1968), Psicose (1960), O Exorcista (1973), Drácula de Bram Stoker (1992) e Tubarão (1975). Entre terrores mais recentes, destacam-se os retornos de IT: A Coisa (2017), Five Nights At Freddy’s - O Pesadelo Sem Fim (2023), ParaNorman (2012) e A Noiva Cadáver (2005).

Os lançamentos O Telefone Preto 2 e o nacional A Própria Carne também entrarão no valor promocional. A produção do Jovem Nerd integrará o desconto entre os dias 3 e 5 de novembro (segunda a quarta-feira).

Confira a programação completa:

Cinemark Pier 21

23/10 (quinta-feira): O Telefone Preto 2 (2025)

24/10 (sexta-feira): Sexta-Feira 13 (1980)

25/10 (sábado): O Bebê de Rosemary (1968) / ParaNorman (2012)

26/10 (domingo): Psicose (1960) / Five Nights At Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim (2023)

27/10 (segunda-feira): O Exorcista (1973)

28/10 (terça-feira): IT: A Coisa (2017)

29/10 (quarta-feira): Drácula de Bram Stoker (1992)

30/10 a 5/11: Tubarão (1975), A Noiva-Cadáver (2005) e A Própria Carne (2025)



Cinemark Iguatemi Brasília

30/10 (quinta-feira): O Telefone Preto 2 (2025)

31/10 (sexta-feira): Sexta-Feira 13 (1980)

1/11 (sábado): O Bebê de Rosemary (1968) / ParaNorman (2012)

2/11 (domingo): Psicose (1960) / Five Nights At Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim (2023)

3/11 (segunda-feira): O Exorcista (1973)

4/11 (terça-feira): IT: A Coisa (2017)

5/11 (quarta-feira): Drácula de Bram Stoker (1992)

Os ingressos estão disponíveis para compra no site oficial da Cinemark, bem como os horários de cada filme exibido na temporada, e no aplicativo da rede. A pré-venda iniciou em 9 de outubro.