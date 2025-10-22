InícioDiversão e Arte
TELEVISÃO

Globo anuncia substituta de A Viagem

Emissora continuará apostando em novelas dos anos 1990

Globo anuncia substituta de A Viagem - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Globo anuncia substituta de A Viagem - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A TV Globo confirmou nesta quarta-feira (22) que a novela "Rainha da Sucata" será a próxima atração do Vale a Pena Ver de Novo, substituindo "A Viagem" a partir de 3 de novembro. Escrita por Silvio de Abreu, a produção marcou época ao retratar o contraste entre os novos ricos e a tradicional elite paulista. A protagonista Regina Duarte interpretava Maria do Carmo, enquanto Gloria Menezes deu vida à icônica vilã Laurinha Figueroa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O folhetim estreou originalmente em 1990, em um momento histórico do país. No mesmo dia da estreia, o governo Fernando Collor de Mello anunciou o confisco das poupanças, o que levou a equipe a "reescrever e regravar capítulos às pressas" para adaptar o enredo à nova realidade econômica do Brasil.

Veja também: Jesus Luz confessa vontade de voltar às novelas após sucesso com conteúdo adulto: "Preciso ocupar minha cabeça"

Entre os grandes destaques do elenco está Aracy Balabanian, que conquistou o público com Dona Armênia e seu inesquecível bordão "eu quero colocar o prédio na chon". Outro marco da produção foi a abertura vibrante ao som de Sidney Magal, com a contagiante "Me Chama Que Eu Vou", embalada pelo ritmo da lambada que dominava o país na época.

Além dos protagonistas, o elenco reunia nomes de peso como Fernanda Montenegro, Tony Ramos, Lima Duarte, Antônio Fagundes, Cláudia Raia, Patrícia Pillar, Marcello Novaes, Nicette Bruno, Marisa Orth, Claudia Ohana, Mauricio Mattar e Lolita Rodrigues, reforçando o sucesso de uma das novelas mais emblemáticas dos anos 90.

 

Saiba Mais


  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 22/10/2025 16:34
SIGA
x