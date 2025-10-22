Globo acerta detalhes de primeira novela vertical com Jade Picon na pele da grande vilã - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A Globo, que anunciou Tudo Por Uma Segunda Chance, sua primeira novela vertical, já está alinhando os detalhes mais importantes da produção que terá Jade Picon como a grande vilã da história.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo informações do jornal O Globo, a expectativa da emissora é que as gravações sejam iniciadas até o final deste ano, com estreia prevista para 2026, mais precisamente. Além disto, outros atores estão negociando contratos para integrar o elenco.

A história gira em torno de Paula (Debora Ozório), que planeja se casar com Lucas (Daniel Rangel). Sua melhor amiga, a invejosa Soraia (Jade), também quer ficar com o rapaz e ainda colocar as mãos na herança dele. Lilia Cabral será a mãe do personagem de Rangel.

Em entrevista recente à revista Quem, Jade Picon contou que têm buscado realizar estudos para realizar o seu retorno aos folhetins após a estreia em Travessia (2022). "Estou me dedicando muito aos estudos, já há um tempo. Estou bem dedicada", assegurou ela.