Música amazônica ocupa CCBB com shows gratuitos de Emília Monteiro

Com sonoridade que assimila gêneros como marabaixo, batuque do Amapá, carimbó chamegado e lundu, Emília Monteiro apresenta um pouco da cultura amazônica ao público brasiliense. Em dois shows gratuitos nesta sexta-feira e sábado (25/10), às 19h, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), a cantora paraense interpreta, além do repertório autoral, canções de Fafá de Belém, Joelma e Gaby Amarantos.
Faixas do disco Cheia de Graça, lançado por Emília no Clube do Choro em 2013, conduzem o show. Definido, pela artista como “poesia ligada a realidades amazônicas, em arranjos contemporâneos de linguagem universal”, o álbum teve direção de João Ferreira, que também trabalha com o grupo brasiliense Natiruts.
“A influência amazônica é a base da minha estrutura familiar, tanto afetiva quanto cultural e gastronômica. A cultura amazônica forjou minha identidade pessoal, o que se estendeu para a música, naturalmente”, diz Emília Monteiro.
O show se relaciona com a exposição Vetores-Vertentes: Fotógrafas do Pará, que fica em cartaz no CCBB até o dia 2 de novembro. “O protagonismo feminino na música paraense se liga ao protagonismo das gerações de fotógrafas do Pará. A intenção é expandir o universo artístico da exposição que tem a Amazônia Feminina sendo enaltecida”, aponta a curadora do projeto, Sissa Aneleh.
Serviço
Projeto Vertentes – O Som Que Vem do Norte
Emília Monteiro, nesta sexta-feira e sábado (25/10), às 19h. Entrada gratuita. Ingressos disponíveis no site do CCBB ou na bilheteria do CCBB.
*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel