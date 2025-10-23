Cotado para o Oscar, Wagner Moura diz "não" às redes sociais e explica decisão - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Wagner Moura é um dos pouquíssimos artistas da atualidade que não adota o uso de redes sociais em sua rotina. O ator, que é protagonista de O Agente Secreto, filme escolhido para representar o Brasil no Oscar, explicou a decisão de não fazer questão da utilização das plataformas.

"Eu nem rede social tenho! E não ter rede social é muito bom para mim, porque me protege de muita bobagem", afirmou o ator, em entrevista ao portal Gshow.

Para Wagner Moura, estar fora do ambiente online o protege de assuntos com o qual não gostaria de interagir, além de que é algo que ele prefere se manter longe. "Não sinto falta não, e as pessoas de quem eu quero saber sempre me dizem. Pessoas que gosto e respeito, ou as vezes uma crítica boa!", disse.

"Não é que não ligo, me importo sim. Mas é muita coisa, muito ódio e muita raiva e, às vezes, é bom se preservar", desabafou o artista, durante sua estreia na peça Um Julgamento – Depois do Inimigo do Povo, que aconteceu no Rio de Janeiro nesta última quarta-feira (22).

