InícioDiversão e Arte
LUTO

Vanessa Rios, cantora do Capim com Mel, morre aos 42 anos de idade

Cantora lutava contra um câncer de pulmão desde 2023 e chegou a se apresentar durante o tratamento antes de se afastar dos palcos

Vanessa Rios iniciou a carreira em bandas de forró como Forró do Muído e Banda Boa Toda, tornando-se vocalista do Capim com Mel após vencer concurso em 2014 - (crédito: Reprodução / Instagram)
Vanessa Rios iniciou a carreira em bandas de forró como Forró do Muído e Banda Boa Toda, tornando-se vocalista do Capim com Mel após vencer concurso em 2014 - (crédito: Reprodução / Instagram)

Vanessa Rios, cantora do grupo de forró Capim com Mel, morreu neste domingo, 26, aos 41 anos de idade. A informação foi confirmada no perfil oficial da banda no Instagram. A artista vinha passando por tratamento contra um câncer de pulmão diagnosticado em 2023.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Em nome da família Capim com Mel agradecemos pelo profissionalismo, dedicação e legado deixado. Descanse em paz, Vanessa Rios!", consta no comunicado.

Quem é Vanessa Rios, vocalista do Capim com Mel

A cantora cantou pelo Forró do Muído e pela Banda Boa Toda no início de sua carreira. Em seguida, venceu um concurso para se tornar a vocalista da Banda Kitara, em 2014. Depois, passou a integrar o Capim com Mel.

Segundo reportagem exibida no último mês de junho pela TV Jornal, afiliada do SBT, Vanessa foi diagnosticada com câncer em 2023, mais especificamente um sarcoma sinovial pulmonar.

Ela chegou a conciliar o tratamento com a carreira de cantora e até se apresentou logo após uma sessão de quimioterapia. Com o tempo, porém, precisou se afastar dos palcos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 26/10/2025 18:01
SIGA
x