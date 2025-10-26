InícioDiversão e Arte
'Dança dos Famosos': veja quem foi eliminado e classificações

Lucas Leto deixa o quadro após empate técnico decidido pela plateia; David Junior assume a liderança da semana

Danca dos Famosos - (crédito: Reprodução internet)
Danca dos Famosos - (crédito: Reprodução internet)

Lucas Leto foi o eliminado da Dança dos Famoso neste domingo, 26. Entre os participantes que se apresentaram hoje, continuam na disputa Nicole Bahls, Richarlyson, Manu Bahtidão e David Junior, que foi o líder na classificação.

O programa foi o primeiro após o fim das etapas de classificação e repescagem, ou, como anunciado por Luciano Huck, deu início ao "mata-mata" do quadro. Em outras palavras, as notas deixam de ser cumulativas, e quem receber menos pontos a cada programa será eliminado.

A disputa pela permanência ficou entre Nicole Bahls e Lucas Leto. Ambos tiveram as menores notas pela soma dos jurados: 47 pontos cada um. Nicole, porém, recebeu 0.2 a mais na nota dada pela plateia, o que foi decisivo para a eliminação de Leto.

Classificação da 'Dança dos Famosos' hoje (26/10)

58.3 - David Junior e Jaque Paraense

58.1 - Manu Bahtidão e Heron Leal

57.6 - Richarlyson e Monique Santos

56.8 - Nicole Bahls e Fernando Perrotti

56.6 - Lucas Leto e Mayara Araújo

Confira abaixo vídeos e as notas de cada participante da Dança dos Famosos no programa deste domingo, 26.

Lucas Leto e Mayara Araújo

8.9 - Carlinhos de Jesus

9.1 - Ana Botafogo

9.1 - Zebrinha

9.9 - Milton Cunha

10 - Sabrina Sato

9.6 - Plateia

Nicole Bahls e Fernando Perrotti

9.1 - Carlinhos de Jesus

9.0 - Ana Botafogo

8.9 - Zebrinha

10 - Milton Cunha

10 - Sabrina Sato

9.8 - Plateia

Richarlyson e Monique Santos

9.4 - Carlinhos de Jesus

9.3 - Ana Botafogo

9.2 - Zebrinha

10 - Milton Cunha

10 - Sabrina Sato

9.7 - Plateia

Manu Bahtidão e Heron Leal

9.5 - Carlinhos de Jesus

9.4 - Ana Botafogo

9.4 - Zebrinha

10 - Milton Cunha

10 - Sabrina Sato

9.8 - Plateia

David Junior e Jaque Paraense

9.5 - Carlinhos de Jesus

9.5 - Ana Botafogo

9.5 - Zebrinha

10 - Milton Cunha

10 - Sabrina Sato

9.8 - Plateia

Os eliminados da 'Dança dos Famosos'

Até o momento, seis dos participantes originais já deixaram a competição no Domingão Com Huck. Relembre:

Lucas Leto (26/10)

Rodrigo Faro (no programa de 19/10)

Tereza Seiblitz (19/10)

Luan Pereira (lesão) (19/10)

Gracyanne Barbosa (lesão) (05/10)

Catia Fonseca (30/08)

Fernanda Paes Leme (30/08)

