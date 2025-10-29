Clube do Choro recebe encontro de compositores 'Botecália'

No próximo sábado (1º/11), o Clube do Choro recebe o Botecália — A celebração da MPB, a partir das 20h30, com classificação indicativa livre. O Botecália é um encontro de compositores e convidados especiais que celebram a música brasileira como instrumento de memória, resistência e poesia.

O encontro junta Célio Cruz, Glauco Luz, Lula Barbosa, Celso Viáfora, Sonekka e Vicente Barreto, que trazem canções que percorrem o Brasil de Norte a Sul e refletem sobre os dilemas sociais, a nostalgia afetiva e o chamado para a preservação dos maiores patrimônios do país: a cultura e a natureza.

O Botecália nasceu durante a pandemia e une artistas e amigos de diferentes estados que encontraram na música um elo e um refúgio. Cada integrante traz uma trajetória sólida e um estilo próprio, mas compartilha o propósito de fortalecer e expandir a música autoral brasileira.

Serviço

Botecália

No sábado (1º/11), a partir das 20h30, no Clube do Choro (SDC Bloco G, Eixo Monumental). Classificação indicativa livre. Ingressos: R$ 50, no site da Bilheteria Digital.