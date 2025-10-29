Macaco bugio é encontrado em área residencial no SIA e resgatado pela PMDF

Macaco bugio é encontrado em área residencial no SIA - (crédito: Divulgação: PMDF)

Um macaco bugio surpreendeu moradores ao ser encontrado em uma residência na região do Setor de Chácaras Lúcio Costa, no SIA. O animal, da espécie Alouatta sp, foi visto por moradores, que acionaram as autoridades ao perceber a presença inesperada do primata no local.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Equipes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) foram chamadas por meio do Centro de Operações da PMDF (Copom), nesta segunda-feira (27/10). No local, os policiais realizaram o resgate com segurança, seguindo os protocolos de manejo de fauna silvestre.

Segundo a corporação, o macaco estava aparentemente saudável e não apresentava ferimentos. Após avaliação, o animal foi devolvido ao seu habitat natural, em uma área de mata considerada adequada e segura.

A PMDF reforça que, em casos de aparição de animais silvestres em áreas urbanas, a população deve evitar contato direto e acionar o BPMA, responsável pelo manejo e devolução segura desses animais à natureza.