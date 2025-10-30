Morre Floyd Roger Myers Jr, ex-ator mirim da série 'Um maluco no pedaço'

Morreu aos 42 anos o ex-ator Floyd Roger Myers Jr., após sofrer uma parada cardíaca nesta quarta-feira (29/10). Um dos papéis de maior sucesso da carreira de Myers foi na série Um maluco no pedaço, onde interpretou em um episódio especial o personagem de Will Smith na versão criança.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O ex-ator foi encontrado sem vida na casa em que morava, no estado de Maryland, EUA. A morte foi noticiada pelo site TMZ e pela revista People. A mãe de Myers relatou ter conversado com o filho horas antes dele ter sido encontrado sem vida.
Ela também contou que Myers estava enfrentando problemas de saúde, nos últimos três anos o ex-ator sofreu três ataques cardíacos. O funeral está marcado para a próxima segunda-feira (3/11).
Os momentos de maior sucesso da carreira do ex-ator foram durante a infância. O ator também interpretou o irmão do cantor Michael Jackson, Marlon, na série Os Jacksons (1992). Quando adolescente, ele também participou da série Young americans.
- Leia também: A "Bíblia dos escravos", a curiosa edição da Igreja Anglicana para evitar rebeliões nas colônias britânicas das Américas
Floyd Roger Myers Jr. deixa quatro filhos: Taelyn, Kinsley, Tyler e Knox. A família do ex-ator abriu uma vaquinha on-line para pagar os custos do funeral, a mensagem no site da campanha descreve Myers como: “um pai devoto, um irmão adorável e um amigo cujo carinho, as risadas e a presença tocavam todos ao seu redor”.
*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes