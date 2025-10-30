InícioMundo
Nudez na praia errada? Seis naturistas são presos em flagrante

Seis pessoas são acusadas de exposição indecente após se deslocarem para uma área da praia onde o nudismo é estritamente proibido


Em comunicado, as autoridades locais reconheceram que as obras "podem causar transtornos temporários aos frequentadores", mas reforçaram que isso "não autoriza o uso de áreas públicas não designadas para o naturismo" - (crédito: St Lucie County Sheriff's Office)

Um grupo de seis naturistas acabou detido na Flórida, nos Estados Unidos, após diversas denúncias de nudez em uma praia em que a prática não é permitida. Segundo informações do jornal Daily Mail, Daniel Harrisson, Donald Knapp, Gaetane Lambert, Steven Marhenke, Elmer Quandt e Nicolas Ramos foram acusados de atentado ao pudor e exposição indecente.

A ocorrência ocorreu durante a reforma temporária da praia em que o nudismo é tradicionalmente autorizado. O grupo alegou acreditar que, devido às reformas, o nudismo estaria momentaneamente permitido em outras partes da praia, especialmente porque outros naturistas já frequentavam a região.

Em comunicado, as autoridades locais reconheceram que as obras "podem causar transtornos temporários aos frequentadores”, mas reforçaram que isso “não autoriza o uso de áreas públicas não designadas para o naturismo”.

Desde o início das obras, as autoridades têm registrado tentativas frequentes de deslocamento de nudistas para áreas mais ao norte da zona liberada, próximas à rampa de barcos — o que vem gerando queixas de moradores locais. Em resposta, o policiamento foi intensificado desde setembro, com patrulhas a pé e com veículos off-road, além da instalação de novas sinalizações indicando os limites das áreas destinadas ao nudismo.

 

Por Raphaela Peixoto
postado em 30/10/2025 11:23
