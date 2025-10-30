Nudez na praia errada? Seis naturistas são presos em flagrante

Um grupo de seis naturistas acabou detido na Flórida, nos Estados Unidos, após diversas denúncias de nudez em uma praia em que a prática não é permitida. Segundo informações do jornal Daily Mail, Daniel Harrisson, Donald Knapp, Gaetane Lambert, Steven Marhenke, Elmer Quandt e Nicolas Ramos foram acusados de atentado ao pudor e exposição indecente.

A ocorrência ocorreu durante a reforma temporária da praia em que o nudismo é tradicionalmente autorizado. O grupo alegou acreditar que, devido às reformas, o nudismo estaria momentaneamente permitido em outras partes da praia, especialmente porque outros naturistas já frequentavam a região.

Em comunicado, as autoridades locais reconheceram que as obras "podem causar transtornos temporários aos frequentadores”, mas reforçaram que isso “não autoriza o uso de áreas públicas não designadas para o naturismo”.

Desde o início das obras, as autoridades têm registrado tentativas frequentes de deslocamento de nudistas para áreas mais ao norte da zona liberada, próximas à rampa de barcos — o que vem gerando queixas de moradores locais. Em resposta, o policiamento foi intensificado desde setembro, com patrulhas a pé e com veículos off-road, além da instalação de novas sinalizações indicando os limites das áreas destinadas ao nudismo.