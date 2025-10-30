Trump e Xi Jinping fecham acordo sobre tarifas e terras raras

Os presidentes Donald Trump e Xi Jinping se encontraram nesta quinta-feira (30/10) e concordaram em reduzir as tensões comerciais entre Estados Unidos e China. Washington anunciou que vai reduzir algumas tarifas e Pequim manterá o fluxo de fornecimento das chamadas terras raras, que são um conjunto de 17 elementos químicos considerados essenciais para indústrias de defesa e tecnologia.
Trump considerou o primeiro encontro presencial com Xi em seis anos como um "grande sucesso", enquanto o presidente chinês afirmou que ambos alcançaram um "consenso importante" para solucionar a disputa entre as duas maiores potências econômicas do mundo.
"Acredito que foi uma reunião incrível", disse Trump após o encontro com Xi na cidade sul-coreana de Busan. O presidente norte-americano elogiou o chinês como "um tremendo líder de um país muito poderoso" e anunciou que vai visitar a China em abril.
Trump também revelou que, após a reunião, Pequim "vai comprar grandes quantidades, enormes quantidades de soja e outros produtos agrícolas de forma imediata".
No caso das terras raras, Trump destacou que foi estabelecido um acordo prorrogável de um ano para garantir o fornecimento por parte da China.
O republicano afirmou que o presidente chinês também concordou em "trabalhar muito para deter o fluxo" do opioide fentanil. "Impus uma tarifa de 20% à China devido à entrada de fentanil (...). E, com base em suas declarações de hoje, vou reduzi-la para 10%", disse Trump.
Os dois presidentes viajaram à Coreia do Sul para o encontro de cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), que prossegue até sábado na cidade de Gyeongju.
Com informações da AFP*
