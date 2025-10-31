Artista francesa Sophie Calle lança livro na Platô neste sábado (1º/11)

A Livraria Platô recebe, neste sábado (1º/11), a artista plástica e escritora francesa Sophie Calle para o lançamento da segunda edição de Histórias reais, no qual a autora explora as fronteiras e a arte, a literatura e a vida real com reflexões sobre as próprias experiências.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Jon Bon Jovi reflete sobre envelhecer: “Aprendi a me aceitar”

Em Histórias reais, Calle reúne fotografias e relatos que envolvem suas próprias memórias e perpassam temas como luto, amor, relacionamentos, afetos e a arte. Toda a produção artística da autora é baseada num percurso autobiográfico que transita por caminhos híbridos nos quais ela transforma a vida cotidiana em matéria-prima. Jogos de observação, como seguir pessoas pela rua, investigações da subjetividade, como propor a interpretação de cartas de amor a anônimos e famosos, e teste do limite entre arte e vida real, ao trabalhar como camareira em um hotel para observar os hábitos dos hóspedes são alguns dos métodos da artista que já renderam séries de livros. Em um dos trabalhos, a autora dialoga com o escritor norte-americano Paul Auster.

Em 2007, Calle representou a França na Bienal de Veneza com um trabalho monumental intitulado Cuide de você no qual 107 mulheres respondiam a uma carta de ruptura de um relacionamento recebida pela artista. Entre elas estavam anônimas e celebridades, como Catherine Deneuve. A mesma história pessoal rendeu um livro e a vinda da artista ao Brasil para participar da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), em 2009, no qual o autor da carta, Grégoire Bouillet, lançava O convidado surpresa, uma resposta à instalação de Veneza.

Leia também: Longa brasiliense de Rafaela Camelo vence prêmios na Mostra de São Paulo

As obras de Sophie Calle, um dos nomes mais importantes da arte contemporânea francesa, já foram expostas em instituições como o Centre Georges Pompidou, Museu Picasso, Fraenkel Gallery, Walker Art Center e Bienal de São Paulo. Durante o lançamento, a artista participa de uma conversa com a historiadora e poeta Ludmila Moreira e com a arte-educadora Yara Maya.

Serviço

Histórias reais: 66 relatos

De Sophie Calle. Tradução: Marília Garcia. Relicário, 152 páginas. R$ 89,90

Lançamento neste sábado (1º/11), às 16h, na Platô Livraria (CLS 405, Bl. A, Lj 12)



