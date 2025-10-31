Juliana Monteiro e Giovanna Ramundo vencem Prêmio Candango de Literatura

O Prêmio Brasília, categoria reservada para autores do DF, ficou com Nada lá fora e aqui dentro, romance de estreia De Juliana Monteiro. - (crédito: Nahima Maciel/CB)

O romance Sorriso sorvete de cereja, de Giovanna Ramundo, ganhou o 2 Prêmio Candango de Literatura. A cerimônia de premiação foi realizada nesta sexta-feira (31/10), na Sala Martins Pena. O Prêmio Brasília, categoria reservada para autores do DF, ficou com Nada lá fora e aqui dentro, romance de estreia De Juliana Monteiro. “Estou muito nervosa. Queria agradecer a todas as mulheres da minha vida que me acompanham, sem elas isso não teria acontecido”, disse a autora.

Na categoria contos, o prêmio foi para A viagem e outros contos, de Luís Pimentel, e na categoria poesia, o livro escolhido pelo júri foi Lições de miragem, de Ricardo Gil Soeiro.

Cada um dos premiados vai recebe a quantia de R$ 35 mil.

Na categoria Melhor Capa, Leonardo Iaccarino venceu com Cavalos no escuro, de Rafael Gallo, da Editora Record, do Rio de Janeiro. Já o prêmio de Melhor Projeto Gráfico ficou com Jeferson Barbosa, pela obra Verso horizonte, da Editora Mondru, de Goiânia, Goiás. Essas duas categorias recebem R$ 20 mil cada uma.

E na categoria Projeto de Incentivo à Leitura, o reconhecimento foi para Sarau da Dalva e Estreloteca, idealizado por Sabrina Sanfelice, de São Paulo. O projeto vencedor dessa categoria recebe R$ 15 mil. O prêmio foi celebrado com um show de Toquinho, que encerrou a noite marcada também por homenagem ao poeta Carlos Drummond de Andrade.