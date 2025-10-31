'Tremembé': Como estão os criminosos que inspiraram a série hoje?

A série Tremembé, já disponível no Prime Video, abre os portões do "presídio dos famosos" e mostra, em cinco episódios, a vida de alguns criminosos notórios dentro da cadeia. Mas como estão estes personagens hoje?

A história é inspirada em dois livros reportagens do autor e jornalista Ullisses Campbell, que se especializou em histórias do presídio. As obras em questão são Suzane: Assassina e Manipuladora (2020) e Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido (2021). Segundo ele, "as coisas mais absurdas que estão na série aconteceram de verdade".

Suzane von Richthofen

Suzane, vivida por Marina Ruy Barbosa, foi condenada a 39 anos e seis meses de prisão por participar da morte dos pais, Manfred e Marísia, em 2002. Atualmente, sua pena revisada é de 34 anos e quatro meses.

Em 2015, Suzane progrediu para o regime semiaberto, e passou a realizar saídas temporárias. Está em liberdade condicional desde 2023, e é casada com o médico Felipe Zecchini Muniz.

Tem um filho, também Felipe, que nasceu em janeiro de 2024 e, segundo relatos, procura levar uma vida discreta e afastada da mídia no interior de São Paulo. Também ingressou na faculdade de Direito, frequentando as aulas no horário matutino.

Daniel Cravinhos

Condenado a 38 anos e 11 meses pelo assassinato de Manfred e Marísia, Daniel Cravinhos, papel de Felipe Simas, deixou a prisão em liberdade condicional em 2018. Era namorado de Suzane na época do crime e casou-se com a biomédica Carolina de Andrade em janeiro deste ano. Tem um filho, nascido em novembro de 2024, fruto de um relacionamento de cerca de três anos com a estudante Andressa Rodrigues.

Cristian Cravinhos

O irmão de Daniel é vivido por Kelner Macêdo e também cumpre pena em regime aberto. Foi condenado a 38 anos e seis meses também por participar do assassinato de Manfred e Marísia, tendo sido o último dos três participantes do crime a conquistar a progressão, em março deste ano.

Em 2017, Cristian chegou a ir para o aberto, mas perdeu o benefício após se envolver em uma confusão e tentar subornar policiais.

Anna Carolina Jatobá

Condenada a 26 anos por participar do assassinato da enteada Isabella Nardoni, em 2008, Anna Carolina Jatobá cumpre pena em regime aberto desde 2023, e segue casada com Alexandre Nardoni. Vive com os filhos e o marido em um apartamento na Zona Norte de São Paulo. É vivida na série por Bianca Comparato.

Alexandre Nardoni

O pai de Isabella foi condenado a 31 anos pelo assassinato da filha, de 5 anos. Obteve progressão para o regime aberto em maio de 2024, e reatou com Jatobá no início deste ano. Vive com ela na Zona Norte de São Paulo, e é interpretado na série por Lucas Oradovschi.

Elize Matsunaga

Está em liberdade condicional desde 2022. Elize foi condenada por matar e esquartejar o marido, Marcos Matsunaga. Em 2023, o Ministério Público chegou a pedir a revogação do benefício, mas o pedido foi negado pela Justiça. Segundo informações divulgadas por Campbell, ela usa o sobrenome de solteira e trabalha como motorista de aplicativos no interior de São Paulo. Na série, é interpretada por Carol Garcia.

Roger Abdelmassih

O ex-médico foi condenado a 181 anos de prisão pelo estupro de pacientes. Está preso desde 2014, e segue em Tremembé desde então. Tem tentado a prisão domiciliar, negada pela Justiça, alegando problemas de saúde. Sua previsão de liberdade é apenas para 2047, quando terá 104 anos. É vivido na série por Anselmo Vasconcelos.