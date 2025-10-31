InícioDiversão e Arte
JORNAL NACIONAL

Que horas começa a despedida de William Bonner no 'Jornal Nacional'?

Bonner deixa a bancada do principal telejornal da Globo após 29 anos a frente do telejornal

Depois de 29 anos como apresentador do Jornal Nacional, Bonner vai seguir a trajetória jornalística agora no Globo Repórter - (crédito: Reprodução/Instagram )
Depois de 29 anos como apresentador do Jornal Nacional, Bonner vai seguir a trajetória jornalística agora no Globo Repórter - (crédito: Reprodução/Instagram )

O apresentador William Bonner se despede do Jornal Nacional nesta sexta-feira, 31. Ele deixa a bancada e a edição do noticiário após 29 anos, e será substituído por César Tralli a partir da segunda, 3.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A saída de Bonner tem sido considerada um marco no telejornalismo brasileiro, e promoveu uma dança das cadeiras na Globo. Tiago Scheuer foi para o Hora 1 e Roberto Kovalick para o Jornal Hoje diante da mudança de Tralli para o Rio. Marcelo Pereira estreou como novo apresentador no Bom Dia São Paulo.

Bonner apresenta o JN normalmente nesta sexta, 31, mas este é seu último programa na bancada. Ao final da edição, ele e Renata Vasconcellos recebem Tralli no estúdio, para a passagem oficial de bastão. A despedida de William Bonner do Jornal Nacional começa às 20h30 (horário de Brasília).

Nesta quinta, 30, ele compartilhou uma foto em seu perfil no Instagram e refletiu sobre a transição histórica. "Meu penúltimo Jornal Nacional como titular e parceiro da Renata Vasconcellos. Amanhã, 31 de outubro, receberemos o César Tralli, que ocupará essa minha posição na bancada mais importante do jornalismo brasileiro. Que momento!"

O que Bonner fará depois?

O jornalista já avisou que vai tirar férias após deixar o noticiário, mas ele já tem data para voltar à televisão. Bonner passa a dividir a apresentação do Globo Repórter com Sandra Annenberg a partir de fevereiro de 2026.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 31/10/2025 16:45 / atualizado em 31/10/2025 16:51
SIGA
x