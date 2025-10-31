William Bonner se despede do Jornal Nacional; veja vídeo

Fim de uma era! William Bonner se despediu, na noite desta sexta-feira (31/10), da bancada do Jornal Nacional, após 29 anos no programa jornalístico da Globo, em que também era editor-chefe. Como despedida, o apresentador foi aplaudido pela redação e recebeu o substituto, o jornalista Cesar Tralli, que vai ser âncora ao lado de Renata Vasconcellos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Hoje, dois meses depois do anúncio que foi feito no dia 1º de setembro, aniversário do JN, eu estou concluindo o meu ciclo no Jornal nacional", afirmou o âncora em discurso de despedida.

O motivo da saída de Bonner, como ele explicou ao vivo, é pessoal, movido pelo desejo de ter mais tempo, o que não era possível com o alto volume de produção de um programa jornalístico diário. A partir de 2026, o apresentador vai comandar o Globo Repórter, ao lado de Sandra Annenberg.

Bonner aproveitou o momento para lembrar sua chegada no Jornal Nacional, ainda com Cid Moreira na bancada. "Eu falei: 'Cid, me diz uma coisa, em que momento você deixou de ficar nervoso para fazer o Jornal Nacional?'. Ele olhou para mim e disse: 'Nunca'. Achei que ele estava brincando. Falei: 'Você continuou nervoso, você tá nervoso agora?'. 'Eu tô, mas menos do que você'".

César Tralli, novo apresentador do telejornal afirmou estar sereno com a mudança. "Estou impressionado com essa redação lotada, encontrando colegas de todas as áreas", afirma.

Uma redação lotada aplaudiu de pé a equipe de apresentadores durante um minuto. O momento marca também os onze anos de Renata Vasconcellos na banca do jornal. "Digo para vocês que também estou emocionada. Em compartilhar essa bancada com dois monstros do jornalismo" declarou a apresentadora.