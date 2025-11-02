Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (2/11)

GASTOS IMPULSIVOS

Data estelar: Vênus e Júpiter em quadratura.

Evita fazer gastos impulsivos, caindo na malha sedutora da publicidade, profissional exploradora dos anseios íntimos humanos para te induzir a adquirir o que não precisas, e se eventualmente o precisas, ocultando de ti que cada coisa que adquiras te amarrará a um constante gasto de manutenção do que compraste.



Usa teu dinheiro com sabedoria e para isso é imperativo que te contenhas e não faças gastos compulsivos, que tomes um tempo para refletir sobre a verdadeira necessidade da compra, compreendendo a amplitude dos caprichos que aparentemente te brindariam com prazer, mas que depois mostram sua verdadeira cara, a decepção.



Os anos vindouros serão muito complexos, é necessário que te acostumes a agir com mais sabedoria e menos impulsividade.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4): Mantenha o humor elevado, isto é, acolha com sabedoria as coisas boas que andam acontecendo por aí, mas que não são diretamente endereçadas a você. Compartilhe e se deixe contagiar pelas alegrias alheias.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5): Aproveite tudo que você adquiriu no passado e que ainda não foi utilizado devidamente. Antes de você se lançar a fazer compras de fim de ano, passe em revista tudo que está por aí sem ser usado como deveria. Muita coisa.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6): Quando você se convencer de ter tudo sob seu domínio e que não seria necessário se ocupar mais com os assuntos em pauta, será também o momento em que você começará a perder o domínio. Ainda é necessária muita atenção.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7): A boa vontade é mágica e abre inúmeras portas, mas também é um chamariz para as pessoas de má vontade se aproveitarem de seus impulsos nobres. Cuide para isso não acontecer a você sem, no entanto, limitar a boa vontade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8): A generosidade é uma virtude excelente, mas que produz resultados ambíguos, porque em determinado momento as pessoas que a recebem se convencem de que você deva dar ainda mais do que entrega. Assim as coisas degringolam.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9): Ideal seria ter uma conta bancária gorda e sem limites, mas por enquanto é melhor se ater ao possível, porque o misterioso destino aproxima de você oportunidades de acrescentar recursos através de seu trabalho.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10): Nem fácil nem difícil, tudo é como é, mas diferente de como você desejaria. Essa discrepância não é negativa em si mesma, mas requer bastante atenção, para você não ficar se iludindo com facilidades que não são reais.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11): Encontre a maneira mais inteligente de expressar seus bons sentimentos, para que dita expressão não se volte contra você, na forma de alguém que explora o bom momento em benefício próprio, sem dar nada em troca.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12): O entusiasmo é muito bom, mas se as pessoas que o promovem o fazem para empurrar você à linha de frente enquanto elas ficam protegidas nos bastidores, então será melhor questionar esse entusiasmo todo. Questionar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1): Apesar de começar a pintar essa preguiça de fim de ano, você faria bem em tomar distância dessa, porque aproveitando as facilidades que a vida dispõe nesta parte do caminho, haverá muitos avanços.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2): Não havendo por aí alguém de espírito prático o suficiente para limitar as promessas e indicar um caminho concreto, muito provavelmente a energia boa do momento se dispersará até encontrar outra oportunidade de manifestação.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3): Os golpes acontecem envelopados em palavras e gestos sedutores, que falam diretamente com sua vontade interior de se dar bem. Nada de errado com tentar se dar bem, mas é preciso muita atenção nos dias atuais quanto a isso.