Ex-BBB grava vídeos com criador de conteúdo adulto trans

O ex-BBB Juninho, da edição 24, voltou a movimentar as redes sociais. O motoboy, que investiu na produção de conteúdos adultos, compartilhou cenas com o criador de conteúdo trans Enzo Costa, conhecido como Enzinho FTM.

Ao publicar prévias dos vídeos, Juninho fez elogios diretos: disse que o cheiro estava bom e o sabor ainda melhor. Em outra postagem, destacou a presença de Enzo: "Logo cedo @EnzoCossst provando que tem pegada".

As publicações reacenderam debates sobre a vida pessoal de Juninho, que recentemente comentou sobre sua sexualidade. Ele afirmou que ainda está em processo de aprendizado.

"Preciso estudar muito sobre sexualidade, para não invalidar a bissexualidade e evitar situações de transfobia", declarou. O ex-BBB ressaltou a importância de se informar antes de emitir opiniões, demonstrando responsabilidade diante da visibilidade que possui nas redes.

Alguns trechos dos vídeos estão disponíveis no perfil de Juninho no X, antigo Twitter, onde os fãs acompanham de perto seu conteúdo.

