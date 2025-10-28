InícioDiversão e Arte
Festival

Espaço Cultural Renato Russo recebe Canta Fercal nesta terça-feira (28/10)

Projeto gratuito Canta Fercal tem objetivo de divulgar artistas musicais e plásticos da região administrativa

Canta Fercal acontece nesta terça-feira (28/10) no Espaço Cultural Renato Russo - (crédito: Divulgação)
Canta Fercal acontece nesta terça-feira (28/10) no Espaço Cultural Renato Russo - (crédito: Divulgação)

O Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul) recebe, nesta terça-feira (28/10), o projeto Canta Fercal, que celebra artistas da região administrativa. A partir das 19h, o público pode conferir o trabalho do artista plástico Marco Antônio; às 20h, têm início as apresentações musicais. A entrada é gratuita.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O trabalho de Marco Antônio é voltado, principalmente, para a caricatura e o hiper-realismo. Os cantores Oliveira e Elza, Rosecrisley, Selma Rios, Sheila Gomes e João Jorge apresentam uma mistura entre MPB, pop, forró, pisadinha e sertanejo. 

O projeto Canta Fercal, idealizado pelos produtores culturais Adriano Rocha e Valdeilson de Sousa, tem objetivo de divulgar a arte produzida na Fercal e mudar a visão do resto da população do DF sobre a região. Neste ano, a região administrativa completou 69 anos.

Serviço

Canta Fercal

Nesta terça-feira (28/10), a partir de 19h, no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/10/2025 14:44
SIGA
x