Espaço Cultural Renato Russo recebe Canta Fercal nesta terça-feira (28/10)

O Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul) recebe, nesta terça-feira (28/10), o projeto Canta Fercal, que celebra artistas da região administrativa. A partir das 19h, o público pode conferir o trabalho do artista plástico Marco Antônio; às 20h, têm início as apresentações musicais. A entrada é gratuita.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Filmes de terror que conquistaram o Oscar e mudaram a história de Hollywood

O trabalho de Marco Antônio é voltado, principalmente, para a caricatura e o hiper-realismo. Os cantores Oliveira e Elza, Rosecrisley, Selma Rios, Sheila Gomes e João Jorge apresentam uma mistura entre MPB, pop, forró, pisadinha e sertanejo.

Leia também: Trump entra na guerra dos consoles vestido como Master Chief

O projeto Canta Fercal, idealizado pelos produtores culturais Adriano Rocha e Valdeilson de Sousa, tem objetivo de divulgar a arte produzida na Fercal e mudar a visão do resto da população do DF sobre a região. Neste ano, a região administrativa completou 69 anos.

Serviço

Canta Fercal

Nesta terça-feira (28/10), a partir de 19h, no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.