Maxton Hall: Sonja Weißer adianta acontecimentos da 2ª temporada

Baseada na trilogia literária Save me, de Mona Kasten, Maxton Hall retorna para a 2ª temporada no Prime Video. A produção alemã, que se tornou, em 2024, a série não falada em inglês de maior sucesso da plataforma, chega à nova fase com episódios repletos de conflitos e traumas. Os irmãos gêmeos Lydia (Sonja Weißer) e James Beaufort (Damian Hardung) precisam lidar com a morte da mãe em meio a gestações inesperadas e términos de relacionamentos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: 5 lançamentos imperdíveis no Prime Video em novembro 2025

"Maxton Hall é um conto de fadas moderno", define a atriz Sonja Weißer. A trama acompanha o romance quase que proibido entre James e Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten), dois jovens de mundos diferentes que estudam em uma escola de elite na Europa e precisam lidar com as diferenças sociais que os separam.

"Nós temos a receita perfeita — temos um antagonista e o lado bom e mau. Mas é um conto de fadas que você consegue se relacionar, porque fala do mundo real. Acho que muitas pessoas conseguem se identificar com esse romance", pondera a alemã que vive Lydia na ficção.

O que está por vir

Os novos episódios, adianta a atriz, aprofundam-se nos conflitos apresentados na 1ª temporada. "A mãe da Lydia morreu e agora ela tem que passar pelo processo do luto. E, consequentemente, tem que entender a nova dinâmica da família, porque a figura feminina que ela tinha como exemplo não está mais lá", narra Sonja.

"O pai de Lydia se torna ainda mais presente e ela acaba percebendo os traços tóxicos dessa família, que tem uma estrutura extremamente patriarcal", acrescenta. "Ela quer entender como pode escapar disso", continua.

Segundo a atriz, o público poderá acompanhar a personagem se tornando uma mulher valente e destemida. "O irmão dela também está passando por esse luto, mas de uma maneira muito dura. É como se ele tivesse se jogado de um precipício e Lydia precisasse ajudá-lo, ao mesmo tempo que precisa resolver seus próprios problemas", narra a alemã. Nos novos episódios, a jovem aparece grávida de Graham Sutton (Eidin Jalali), seu professor do ensino médio.

"Ela e o irmão obviamente têm uma conexão muito forte, porque são gêmeos. Eles estiveram juntos durante todos os momentos de suas vidas e agora precisam enfrentar a morte da mãe, porém eles têm maneiras muito diferentes de lidar com o luto. James está em completo espiral, não está bem e faz coisas ruins, enquanto Lydia é a pessoa que tenta segurar as pontas, porque sabe que se não fizer isso, tudo irá colapsar", afirma Sonja.

A alemã ainda destaca as novas amizades que a personagem encontra para apoiá-la durante o momento difícil. "Estou muito feliz, porque nessa temporada ela se aproxima de Ruby, Lin (Andrea Guo) e Ember (Runa Greiner). Isso é uma das minhas partes preferidas da série até agora, porque podemos acompanhar esse forte vínculo feminino crescendo, que ajuda muito Lydia a passar pelo luto e se fortalecer", celebra a atriz.



