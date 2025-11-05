'Tremembé' bate recorde e se torna o maior sucesso brasileiro do Prime Video

O Prime Video tem um novo recordista de audiência no Brasil. Tremembé, protagonizada por Marina Ruy Barbosa, desbancou Cangaço Novo e se tornou o maior sucesso nacional da história da plataforma desde sua chegada ao país, em 2016. A conquista foi comunicada diretamente à equipe da produção, segundo informações da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Embora os números exatos não tenham sido divulgados, o impacto foi imediato. Lançada na última sexta-feira (31/11), a série alcançou a melhor estreia de todos os tempos do Prime Video, considerando produções originais de qualquer gênero. O desempenho também resultou em um salto de mais de 50% na base de assinantes da Amazon no país, motivado pela curiosidade em torno da trama inspirada em crimes reais.

Com apenas cinco episódios, Tremembé mistura drama criminal e análise psicológica ao retratar o cotidiano de presas famosas e anônimas na Penitenciária II de Tremembé, no interior de São Paulo — conhecida como “a prisão dos famosos”. A narrativa baseia-se nos livros do jornalista Ulisses Campbell, Suzane: Assassina e Manipuladora (2020) e Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido (2021).

A produção dramatiza o ambiente onde ficaram detidos criminosos de grande repercussão, como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Cristian e Daniel Cravinhos, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá. Por lidar com figuras reais e casos emblemáticos, o projeto contou com assessoria jurídica especializada para evitar disputas legais. O roteiro foi revisado para equilibrar ficção e fatos sem ultrapassar limites éticos — especialmente nos episódios envolvendo Suzane e Elize, cujas histórias aparecem com mais destaque.

O sucesso estrondoso reacende a discussão sobre o gênero true crime e reforça a posição do Prime Video no mercado brasileiro. Apesar disso, a Amazon ainda não confirmou uma segunda temporada. A empresa costuma avaliar métricas de audiência e engajamento antes de decidir pela renovação.

Caso a série avance, há material de sobra. O presídio de Tremembé abriga dezenas de histórias reais que permanecem intocadas. O formato curto e o caráter quase antológico da produção também abrem caminho para futuras temporadas independentes, com novos protagonistas e olhares sobre o mesmo universo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Diversão e Arte Ex-BBB Paulinha Leite celebra alta de Ethan após UTI: "Chorei muito"

Ex-BBB Paulinha Leite celebra alta de Ethan após UTI: "Chorei muito" Diversão e Arte "Tive uma treta", relata Junno Andrade sobre afastamento do filho

"Tive uma treta", relata Junno Andrade sobre afastamento do filho Diversão e Arte Mumuzinho mostra viagem romântica com a mulher no Ceará: ‘No paraíso’

Mumuzinho mostra viagem romântica com a mulher no Ceará: ‘No paraíso’ Diversão e Arte A polêmica cena de sexo em ‘It: A Coisa’ que nenhuma adaptação ousa encenar

A polêmica cena de sexo em ‘It: A Coisa’ que nenhuma adaptação ousa encenar Diversão e Arte Hayley Williams revela influência de SZA na nova música

Hayley Williams revela influência de SZA na nova música Diversão e Arte Ariana Grande celebra 5 anos de Positions com EP inédito