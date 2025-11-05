A polêmica cena de sexo em ‘It: A Coisa’ que nenhuma adaptação ousa encenar

A nova adaptação em série da história do assustador palhaço Pennywise, It: Bem-Vindos a Derry, reacendeu um debate pertinente entre os fãs das produções de terror. O seriado da HBO, baseado no universo criado por Stephen King no livro It: A Coisa, seguiu a mesma decisão dos filmes homônimos de não encenar o polêmico capítulo da orgia.

Entre as 1104 páginas escritas por King, os membros do Clube dos Perdedores enfrentam o palhaço pela primeira vez quando eram crianças. Após sair do subterrâneo de Derry, os personagens ficam perdidos e desesperados, sem saber por onde retornar à cidade. Beverly Marsh, a única menina do grupo, propõe que a única forma de encontrarem a saída seria “se tornando um só”.

Em uma cena narrada graficamente, Bill, Richie, Ben, Eddie, Stanley e Mike perdem a virgindade com a amiga coletivamente. Após a orgia infantil, um dos garotos se lembra do caminho e eles voltam em segurança. Embora a maioria dos fãs de King considere o ato no mínimo questionável, alguns leitores o defendem por representar uma transição da juventude para a maturidade.

O escritor comentou sobre a decisão de incluir a orgia no livro em entrevista em 2013: “Eu não estava realmente pensando no aspecto sexual da cena. O livro lida com infância e fase adulta – 1958 e Crescidos. Os adultos não se lembram da infância. Nenhum de nós se lembra do que fizemos quando crianças. Nós achamos que sim, mas não lembramos como realmente aconteceu. Intuitivamente, os Otários sabiam que eles precisavam estar juntos novamente. O ato sexual conectou a infância com a fase adulta. É outra versão do túnel de vidro que conecta a biblioteca infantil com a adulta. Os tempos mudaram desde que eu escrevi essa cena, e agora há mais sensibilidade para essas questões.”

Andy Muschietti, diretor dos filmes, afirmou que obviamente não adaptaria a cena. “Eu não acho que era realmente necessário estar no filme, além do fato de que seria muito difícil ter permissão para gravar uma orgia, então não achei necessário, porque a história em si é uma jornada”, explicou à Collider na época do primeiro lançamento. Ao invés do sexo, Muschietti representou a transição para a fase adulta com um juramento de sangue.

A série, que marca o retorno de Bill Skarsgård como Pennywise, se passa em 1962, antes dos eventos do filme original. Um grupo de sete amigos testemunha eventos sobrenaturais e se depara com uma entidade maligna que pode assumir diferentes formas para assustá-los. Provavelmente, a cena da orgia também ficará de fora do lançamento.

