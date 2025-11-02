Os sete melhores filmes da história, eleitos por Quentin Tarantino

Reconhecido como um dos grandes cineastas modernos, em 2022, Quentin Tarantino, elegeu os melhores filmes da história ao apresentador Jimmy Kimmel, durante uma entrevista. Na ocasião, Tarantino os considerou como os 7 filmes perfeitos da história.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Pode não ser o seu tipo de filme, mas não há nada que você possa dizer para derrubá-lo", defendeu o diretor.

Leia também: Cinema de Brasília é destaque em prêmios nacionais e estrangeiros

Quentin Tarantino é reconhecido como um dos maiores cineastas modernos da história do cinema. Inclusive, o diretor é responsável por grandes clássicos do universo cinematográfico, como Pulp Fiction: Tempo de Violência (1994) e Django Livre (2012) — vencedores do Oscar de Melhor Roteiro Original, entre outras obras.

O Massacre da Serra Elétrica (1974)

O Massacre da Serra Elétrica (foto: Divulgação)

O longa foi inspirado em crimes reais. Um clássico dos anos 1970, que chegou a ser relançado nos cinemas em 2023. A sinopse dirigida por Tobe Hooper, não faz o estilo fantasioso, mas sim o terror real e brutal. No estilo documental, o assassino Ed Gein, Hooper colocou o terror em uma cidade do Texas com sua serra elétrica, trazendo uma terrível sensação de claustrofobia. Este foi um dos filmes que marcaram o gênero.

Tubarão (1975)

Tubarão (foto: Divulgação)

Dirigido por Steven Spielberg, o suspense estadunidense foi baseado em romance homônimo. O longa se baseia em uma pequena cidade de Amity, local que virou uma espécie de refeitório do grande e temível tubarão branco, que se alimentava dos turistas. A situação é mantida em segredo da mídia pelo prefeito por algum tempo, até que a missão do xerife local (Roy Scheider) e um pescador veterano (Robert Shaw), que começa a ganhar repercussão. O que eles não sabiam é que seriam uma missão difícil e perigosa.

O Exorcista (1973)

O Exorcista (foto: Divulgação)

Este outro clássico de terror e uma dose de suspense assustou muita gente nos anos 1970. A história se passa na cidade de Georgetown, em Washington. Ao longo dos dias uma atriz acaba percebendo que sua filha de doze anos anda tendo uns comportamentos um tanto quanto estranhos. Até que ela pede ajuda a um padre, que também é psiquiatra. O religioso então descobre que a menina está possuída por um demônio. Ao perceber a gravidade espiritual da situação, o pontífice pede ajuda a outro sacerdote para tentar livrar a garotinha dessa terrível opressão.

Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977)

'Noivo Neurótico, Noiva Nervosa' (1977) (foto: Divulgação)

O longa, que também foi exibido em meados dos anos 1970, conta a história de um casal um tanto quanto diferente. Alvy Singer (Woody Allen), é humorista, judeu e divorciado. Annie Hall (Diane Keaton), é uma cantora em início de carreira, porém, sua mente é um pouco complicada. Ao longo da narrativa, os dois acabam se conhecendo e rapidamente acabam indo morar juntos, porém, as diferenças começam a dar lugar para crises e discussões entre o casal.

O Jovem Frankenstein (1974)

O Jovem Frankenstein (1974) (foto: Divulgação)

Dirigido por Mel Brooks, o filme é baseado em uma faculdade de medicina dos Estados Unidos, onde Dr. Frederick Frankenstein (Gene Wilder) é professor e neto do renomado Victor Frankenstein. Ao herdar o castelo do falecido avô, Frederick descobre vários experimentos de seu antepassado. Sempre acompanhado do corcunda Igor (Marty Feldman) e da assistente Inga (Teri Garr), o jovem toma a decisão de provar ao mundo que é possível dar vida aos mortos. O que ele e seus comparsas não esperavam eram as confusões absurdas que este experimento vai trazer.

De Volta ao Futuro (1985)

De volta ao futuro (foto: Divulgação)

O longa de 1985 relata a história de um jovem que liga acidentalmente uma máquina do tempo construída por um cientista (Christopher Lloyd), o que o faz retornar aos anos 1950. Na ocasião ele conhece sua mãe (Lea Thompson), que acaba se apaixonando por ele. A confusão o fez se tornar o cupido dos próprios pais.

Meu Ódio Será Sua Herança (1969)

Meu Ódio Será Sua Herança (1969) (foto: Divulgação)

Na sinopse faroeste, Pike Bishop (William Holden) e seu grupo de veteranos fora da lei resolvem se aposentar do mundo do crime. Porém, uma proposta tentadora adia os planos da gangue. Entretanto, a missão revela que o mundo está se modernizando e os antigos criminosos já estão perdendo seu lugar.













