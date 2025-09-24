Jimmy Kimmel volta ao ar e se pronuncia sobre Charlie Kirk

Kimmel tinha afirmado que os partidários de Trump estavam tentando explorar politicamente o assassinato de Kirk - (crédito: Reprodução/Instagram/@jimmykimmellive)

O talk show comandado pelo humorista Jimmy Kimmel voltou ao ar nos Estados Unidos na terça-feira (23/9), após uma suspensão de uma semana. Comentários feitos pelo apresentador sobre a morte do ativista conservador Charlie Kirk fizeram com que o presidente da Comissão Federal de Comunicações Brendan Carr afirmasse que poderia revogar as licenças dos canais que transmitissem o programa.

Nexstar e Sinclair, duas companhias que controlam mais de 50 desses canais nos Estados Unidos, anunciaram que retirariam o programa de Jimmy da grade. Depois disso, a emissora ABC o suspendeu em todo o país. Entretanto, a companhia afirmou que, após manter "profundas conversas com Jimmy", resolveu retomar o programa.

Durante o monólogo de abertura do programa na terça, Jimmy mencionou Charlie Kirk e explicou que não estava fazendo piadas com o assassinato. "Vocês entendem que nunca foi minha intenção zombar do assassinato de um jovem. Não acho que haja nada de engraçado nisso. Eu entendo que, para alguns, isso pareceu inoportuno ou pouco claro, ou talvez ambos, e para aqueles que acham que eu apontei o dedo, eu entendo por que estão chateados", disse o apresentador.

Leia também: Jimmy Fallon reage à suspensão de Jimmy Kimmel e alfineta Trump

Kimmel disse que não concorda com a decisão da Disney de cancelar o programa, mas agradeceu à empresa por permitir que ele voltasse ao ar. "Infelizmente, e acho que injustamente, isso os coloca em risco. O presidente dos Estados Unidos deixou bem claro que quer que eu e as centenas de pessoas que trabalham aqui sejamos demitidos. Nosso líder celebra os americanos que perdem seus meios de subsistência porque ele não aceita brincadeiras", citou.

Entenda o caso

A Disney, dona da ABC, retirou do ar o programa de Kimmel em 17 de setembro, horas depois que o governo de Donald Trump ameaçou cancelar as licenças de transmissão devido a comentários do comediante sobre o assassinato de Charlie Kirk.

As ameaças do governo norte-americano aconteceram após Kimmel afirmar que os partidários de Trump estavam tentando explorar politicamente o assassinato de Kirk, que morreu após ser baleado em um campus universitário em 10 de setembro.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o retorno do programa do apresentador Jimmy Kimmel. "Não posso acreditar que a ABC Fake News deu o emprego de volta ao Jimmy Kimmel. A Casa Branca foi informada pela ABC de que o programa dele foi cancelado! Algo aconteceu entre então e agora, porque sua audiência sumiu, e seu 'talento' nunca esteve lá", escreveu Trump, na rede Truth Social.

Com informações da Agência Estado*

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular