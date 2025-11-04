O Trio Tunda traz o show ‘Brasis em Brasa’ pela primeira vez para Brasília, neste fim de semana (7 e 8/11). - (crédito: Duda Segredo.)

O Trio Tunda vem a Brasília pela primeira vez com o show Brasis em Brasa nesta sexta (7/11) e no sábado (8/11). Na sexta, às 19h, na Biblioteca Demonstrativa de Brasília, na Asa Sul. No sábado, eles vão para Taguatinga e se apresentam às 21h, na 93ª Ecofeira do Mercado Sul. A entrada é gratuita.

O trio é formado pelo goiano da Vila de São Jorge, Renato Segredo (guitarra), o mineiro Flávio Marciano (contrabaixo) e o paulistano Raphael Mosquito (bateria). Eles se reúnem em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. Os três juntam a riqueza rítmica da música brasileira com o jazz e o rock e têm o objetivo de valorizar a música instrumental por meio da mescla de estilos. As composições do grupo destacam a riqueza dos ritmos musicais brasileiros, marcados pelas raízes afro e indígenas. No repertório, a instrumentação se baseia no frevo, forró, samba, xaxado, bumba meu boi, ijexá, côco, modas de viola e chacarera.

O guitarrista Renato Segredo acredita que a mistura da trajetória dos três favorece o enriquecimento da música produzida por eles. “Além da gente ter origens diferentes, na Chapada convivemos com pessoas de vários estados e em festivais onde a diversidade musical está muito presente. Eu e o Flávio já tocamos alguns cocos e bois na noite alto-paraisense e o Renato Segredo tem essa guitarra influenciada pelo bandolim. Nesse encontro inventivo, resolvemos unir nossas experimentações na linguagem instrumental”, diz.

Serviço

Brasis em Brasa

Show do Trio Tunda. Neste fim de semana (7 e 8/11), a partir das 19h na sexta, na Biblioteca Demonstrativa de Brasília, Asa Sul (7/11) e às 21h no sábado (8/11), na 93ª Ecofeira do Mercado Sul, em Taguatinga. A entrada é gratuita.

