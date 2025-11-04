InícioDiversão e Arte
Lô Borges: ex-guitarristas do Megadeth tocam versão de 'O trem azul'

Kiko Loureiro disponibilizou vídeo de ensaio com Marty Friedman, em que os dois executam clássico do álbum 'Clube da Esquina'

Marty Friedman e Kiko Loureiro prestaram homenagem a Lô Borges - (crédito: Reprodução)

O ex-guitarrista do Megadeth e do Angra Kiko Loureiro prestou uma homenagem a Lô Borges, que morreu na noite desse domingo (2/11), aos 73 anos. O músico carioca postou em seu Instagram um vídeo ao lado de Marty Friedman, também ex-instrumentista do grupo norte-americano de thrash metal, de uma versão de "O trem azul".

As imagens mostram os dois guitarristas ensaiando a música que viria a ser executada no show da dupla em Belo Horizonte, em 4 de junho deste ano.

"Lô Borges foi um dos compositores mais influentes e icônicos do Brasil. A música deste vídeo é “O trem azul” (de Ronaldo Bastos e Lô Borges), de um dos discos mais influentes de todos os tempos: 'Clube da Esquina'", destacou Loureiro.

A ideia de Kiko em prestar essa homenagem na capital mineira, cidade onde Lô nasceu, foi prontamente aceita por Friedman. "Quando estive com o 'Martinho' no Brasil, expliquei sobre a beleza e força da música mineira. Mostrei 'O trem azul', e escolhemos tocá-la no show de BH. Que a música de Lô Borges continue nos inspirando para sempre", ressaltou o guitarrista carioca.

Além disso, ele enfatizou a qualidade do álbum ao qual a faixa pertence, "Clube da esquina" (1972), de Milton Nascimento e Lô Borges.

"Recomendo vivamente ouvir este álbum de 1972 (o melhor ano!) e descobrir a música de Borges. Inspire-se! Reverenciando um dos nossos maiores compositores. Amor e força à família Borges", destacou.

Megadeth

O norte-americano Marty Friedman integrou o Megadeth de 1990 a 2000. Com a banda capitaneada por Dave Mustaine, gravou os discos de estúdio "Rust in peace" (1990), Countdown to extinction (1992), "Youthanasia" (1994), "Cryptic writings" (1997) e "Risk" (1999), além do EP "Hidden Treasures" (1995).

Já Kiko integrou a banda de thrash de 2015 a 2023. Nesse período, colocou sua assinatura nos discos "Dystopia" (2016) e "The sick, the dying... and the dead!" (2022).

Thiago Prata - Estado de Minas

    Por Thiago Prata - Estado de Minas
    postado em 04/11/2025 21:39
