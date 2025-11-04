Lô Borges: ex-guitarristas do Megadeth tocam versão de 'O trem azul'

O ex-guitarrista do Megadeth e do Angra Kiko Loureiro prestou uma homenagem a Lô Borges, que morreu na noite desse domingo (2/11), aos 73 anos. O músico carioca postou em seu Instagram um vídeo ao lado de Marty Friedman, também ex-instrumentista do grupo norte-americano de thrash metal, de uma versão de "O trem azul".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Obra de Sergio Rodrigues é celebrada em exposição e seminário



As imagens mostram os dois guitarristas ensaiando a música que viria a ser executada no show da dupla em Belo Horizonte, em 4 de junho deste ano.

"Lô Borges foi um dos compositores mais influentes e icônicos do Brasil. A música deste vídeo é “O trem azul” (de Ronaldo Bastos e Lô Borges), de um dos discos mais influentes de todos os tempos: 'Clube da Esquina'", destacou Loureiro.

A ideia de Kiko em prestar essa homenagem na capital mineira, cidade onde Lô nasceu, foi prontamente aceita por Friedman. "Quando estive com o 'Martinho' no Brasil, expliquei sobre a beleza e força da música mineira. Mostrei 'O trem azul', e escolhemos tocá-la no show de BH. Que a música de Lô Borges continue nos inspirando para sempre", ressaltou o guitarrista carioca.

Além disso, ele enfatizou a qualidade do álbum ao qual a faixa pertence, "Clube da esquina" (1972), de Milton Nascimento e Lô Borges.

"Recomendo vivamente ouvir este álbum de 1972 (o melhor ano!) e descobrir a música de Borges. Inspire-se! Reverenciando um dos nossos maiores compositores. Amor e força à família Borges", destacou.

Leia também: O álbum de Lô Borges gravado de improviso que virou referência internacional



Megadeth

O norte-americano Marty Friedman integrou o Megadeth de 1990 a 2000. Com a banda capitaneada por Dave Mustaine, gravou os discos de estúdio "Rust in peace" (1990), Countdown to extinction (1992), "Youthanasia" (1994), "Cryptic writings" (1997) e "Risk" (1999), além do EP "Hidden Treasures" (1995).

Já Kiko integrou a banda de thrash de 2015 a 2023. Nesse período, colocou sua assinatura nos discos "Dystopia" (2016) e "The sick, the dying... and the dead!" (2022).