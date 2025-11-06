Símbolo de libertação feminina no cinema, Pauline Collins morre, aos 85 anos

Dois dias depois da morte da lendária atriz Diane Ladd (conhecida pelos papéis impulsionadores de modelos feministas como a garçonete de Alice não mora mais aqui e As noites de Rose), Hollywood perdeu mais um talento: a estrela das telas e dos palcos Pauline Collins, aos 85 anos. A morte da atriz, nascida no Reino Unido, foi comunicada nesta quinta (6/11), quando a família relatou da longa batalha contra o Parkinson. Reconhecida como uma unanimidade, nos anos de 1970, entre os britânicos, como destacou o viúvo John Alderton (ator de As garotas do calendário, e casado com Collins desde 1969), e "uma estrela marcante", Pauline foi atriz com quem ele mais trabalhou. "Ela sempre quis lançar luz para que todos sempre se sentissem especiais", comentou.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Vencedora de múltiplos prêmios pelo papel central, quando da montagem na Broadway da peça — de Willy Russell — Shirley Valentine, Pauline faturou o prêmio Tony e, diante da adaptação da obra para os cinemas, conquistou uma indicação para o Oscar, em 1990. No filme, afundada por cotidiano suburbano, em Liverpool, Shirley, diante de uma viagem para a Grécia, retoma o fio da meada da vida, pelo envolvimento com um novo pretendente (vivido por Tom Conti), depois de relegada a segundo plano pelo marido.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Pauline foi muitas coisas para muitas pessoas, desempenhando uma variedade de papéis em sua vida. Uma presença brilhante, vibrante e espirituosa no palco e na tela. Sua ilustre carreira a viu interpretar políticas, mães e rainhas", grafou um comunicado de familiares. Destacada no longa Secrets of a Windmill girl (1966), como dançarina em clube de striptease londrino, Pauline ainda é lembrada pela presença, no cinema, em Cidade da esperança (1992) e pela comédia de 2012 O quarteto, ao lado dos candidatos ao Oscar (em outras ocasiões) Tom Courtenay e Maggie Smith. Isadora (1968) e Você vai conhecer o homem dos seus sonhos (2010) também estiveram na filmografia. Em tempo, Diane Ladd (citada acima) faleceu de fibrose pulmonar idiopática, deixando, entre os entes, os atores Bruce Dern (ex-marido dela) e a filha Laura Dern.



