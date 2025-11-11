Britney Spears reaparece no Instagram após polêmicas

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Depois de um sumiço que preocupou os fãs, Britney Spears está de volta ao Instagram. A cantora reativou o perfil neste sábado (9), uma semana após desativar a conta em meio a uma série de publicações enigmáticas — entre elas, fotos com hematomas nos braços e um desabafo sobre os filhos, que “tiveram que voltar para Maui”, no Havaí.

O retorno veio acompanhado de uma mensagem reflexiva, publicada junto a uma foto em que Britney aparece de lingerie. Apesar de não permitir comentários, a artista abriu o coração:

“Aconteceu tanta coisa este ano, é uma loucura… Tento viver dentro das minhas possibilidades e o livro ‘Draw the Circle’ oferece uma perspectiva incrível. Pegue sua sapatilha de balé, faça um círculo e assuma seus limites. É quase uma forma de oração, mas com tantas possibilidades na vida, é importante ser você mesma e manter as coisas simples.”

A citação se refere ao livro Draw the Circle (“Desenhe o Círculo”, em tradução livre), do autor Mark Batterson, que propõe um desafio espiritual de 40 dias de oração focada e persistente. A obra é centrada na ideia de “traçar um círculo” em torno dos pedidos pessoais como símbolo de fé e perseverança.

Reaparecimento após dias turbulentos

A reativação do perfil marca o fim de uma semana de incertezas para os fãs. Desde a desativação repentina no dia 2 de novembro, especulações sobre o estado emocional de Britney se multiplicaram nas redes. O comportamento enigmático reacendeu discussões sobre a liberdade da cantora, que desde o fim da tutela paterna, em 2021, tem usado as redes como principal forma de expressão.

Passado à tona novamente

Além da ausência nas redes, Britney também enfrentou novas exposições públicas nas últimas semanas. Seu ex-marido, Kevin Federline, lançou um livro de memórias repleto de revelações sobre o casamento com a artista. Nas páginas, ele relata episódios de traição, uso de drogas e comportamentos instáveis — incluindo um momento em que a cantora teria aparecido no quarto dos filhos com uma faca.

As declarações reacenderam antigas polêmicas e colocaram novamente a vida pessoal de Britney sob os holofotes, justamente quando ela tenta reconstruir sua imagem e encontrar equilíbrio.

Mesmo sem mencionar diretamente as recentes controvérsias, a nova postagem da cantora sugere um tom de reconexão espiritual e autocontrole, uma tentativa de afastar o ruído externo e reafirmar sua voz: “O diabo está nos detalhes, mas podemos chegar lá depois”, escreveu.

Britney Spears volta a ser alvo de polêmica em novo livro de Kevin Federline

O nome de Britney Spears voltou a dominar as manchetes nesta semana após novas declarações polêmicas de seu ex-marido, Kevin Federline, ganharem destaque na mídia internacional. O ex-dançarino, que esteve casado com a estrela pop entre 2004 e 2006, está prestes a lançar sua autobiografia “You Thought You Knew” e promete revelar bastidores até então desconhecidos da vida pessoal da cantora.

Em um dos trechos divulgados pela revista Variety, Federline afirma que Britney teria usado cocaína durante o período em que ainda amamentava um de seus filhos. Segundo ele, o episódio teria ocorrido em 2006, durante a festa de lançamento de seu álbum “Playing With Fire”, quando tentou iniciar uma carreira como rapper.

“A primeira coisa que vi foi Britney e uma amiga cheirando uma carreira de cocaína sobre a mesa. Elas usavam perucas extravagantes. Era surreal. Eu implorei para que ela não voltasse para casa para amamentar”, teria relatado Kevin no livro.

A declaração chocou fãs e reacendeu o debate sobre a exposição da vida de Britney Spears, que vem tentando reconstruir sua imagem desde o fim de sua tutela judicial, encerrada em 2021. Muitos internautas questionaram as intenções de Kevin, que decidiu publicar a obra após o término da pensão mensal que recebia da artista.