Cavaleiros do ilusionismo: a terceira parte de Truque de mestre estreia

Após quase 10 anos, a franquia Truque de mestre retorna aos cinemas com o terceiro ato da história. Os ilusionistas J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Jack Wilder (Dave Franco) e Henley Reeves (Isla Fisher) reaparecem nas telas ao lado uma nova geração. Para fazer frente a uma empresa corrupta, os novos personagens e os veteranos usam suas mágicas para o bem.

Apesar de manter os atores em Truque de mestre — o 3º ato, com Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Mark Ruffalo, Morgan Freeman, Lizzy Caplan, Dave Franco e Michael Caine, cada um dos filmes foi dirigido por um diretor. Na estreia da franquia, em 2013, Louis Leterrier foi o responsável pela produção que arrecadou US$ 350 milhões. Em 2016, Jon M. Chu, diretor de Wicked e "Podres de ricos", que assumiu a sequência. Para o terceiro ato, o projeto fica nas mãos de Ruben Fleischer, que trabalhou em Venom.

Jesse Eisenberg, além de ator, é um grande roteirista e diretor. No ano passado, dirigiu e roteirizou o longa "A verdadeira dor", que venceu o Oscar de Melhor roteiro original. Em entrevista ao Entertainment Weekly, o ator destacou que sempre quis interpretar Atlas novamente e descreve o papel como a experiência mais divertida que viveu na atuação.

"Normalmente, interpreto personagens que são emocionalmente atormentados ou profundamente desconfortáveis consigo mesmos, então é uma alegria e uma emoção interpretar esse personagem nesse tipo de filme", destacou o ator. "Fiquei extremamente feliz quando soube que essa seria a versão (do terceiro filme), onde os 'cavaleiros originais' estariam presentes durante todo o filme", reforçou.

Truque de mestre chega ao seu terceiro filme e, mesmo antes do lançamento nos cinemas, o quarto ato foi confirmado. Sobre o fim do terceiro filme, Jesse Eisenberg confirmou que é surpreendente. "Não quero revelar nada, mas a reviravolta acontece por causa de uma atuação realmente ótima. Vai impressionar. Aparentemente, as pessoas enlouquecem com o final nas sessões de teste, mas eu sou um idiota quando se trata de enredo", comentou Jesse.













